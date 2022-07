Quan escric aquestes ratlles Anglaterra acaba de superar Espanya. Ja eliminades toca treure conclusions del que ha succeït. Per mi només apuntar que aquesta selecció construïda amb la columna vertebral del Barça, tenia bones expectatives i estava entre les favorites. És un equip equilibrat amb una defensa i mitja ben compenetrades, que crea abundants ocasions de gol, ara bé, quan els partits es converteixen en finals, guanya qui comet menys errors, doncs la portera britànica no ha tingut cap fall, ni s’ha empassat el baló i les davanteres han estat més encertades.

D’altra banda vull aprofitar l’avinentesa per cridar l’atenció sobre el baló, que per fer possible el bon desenvolupament del joc i de la tècnica individual de les futbolistes, hauria de ser l’adequat.

En l’Eurocopa es poden veure dones amb alçada física, amb la musculatura preparada per l’entrenament desprès d’hores de gimnàs, que tenen bon toc, colpegen bé i amb força el baló.

No obstant es rar veure «despejes» llargs que allunyin el baló de l’àrea fins a mig camp, hi ha pocs canvis d’orientació de banda a banda, escassedat de passades llargues a l’esquena de la defensa, (només Mapi León els dona) pocs centres arriben amb potència al segon pal, i també son inusuals els cacaus des de fora de l’àrea, els xuts forts o molt forts a porteria.

A més en el futbol de possessió del baló que fan els millors equips, la velocitat i la circulació ràpida del baló son fonamentals, emperò hi ha passades que son toves, el baló va lent, quan per què corri damunt la gespa han de ser fortes i contundents.

Si volem que aquestes facetes millorin, el primer que hem de tenir en compte és que el baló utilitzat en les lligues professionals i torneigs internacionals és el mateix en el futbol femení i el masculí, que pesa de 400 a 450 grams.

La Morfologia Humana ens diu que el cos de l’home és de mitjana un 8% més gros, pesa un 10% més i és un 7% més alt que el de la dona. També té més massa muscular i això fa que sigui un 30% mes fort, per la seva part les dones tenen menor massa muscular en el tronc que els homes i produeixen menys força.

Per açò hi ha opinions que reivindiquen que la pilota hauria d’ajustar-se i tenir el pes corresponent a la fisiologia de les dones, ja que si has de dominar, moure i desplaçar el mateix pes absolut que els homes, sempre tindràs un sobrepès afegit a l’hora de xutar-la. Això fa temps que ho saben al basquet, on el baló amb que juguen el homes pesa 620 grams, mentre que el de les dones 570.

Així i després d’analitzar aquestes característiques a Dinamarca han creat una pilota exclusiva per al futbol de dones. És entre 25 i 85 grams més lleugera, ara toca esperar que la FIFA en faci les proves pertinents en competicions internacionals.

Per acabar, he d’admetre que anava errat, il·lús vaig creure que els deus que habiten l’Olimp del Futbol, farien ús de les seves competències tot compensant l’infortuni de les lesions a darrera hora de les golejadores Salma, Putellas i Hermoso, atorgant a les vermelles la sort de les campiones, cosa que no han fet, així que també és just dir-ho, tot han estat obstacles i destorbs.

Tot i que s’ha fet un bon paper l’eliminació és una pena, ja que per acreditar el creixement del futbol femení, Espanya mereix i necessita alçar la copa d’un gran torneig. Per tant desitjar que les llàgrimes de ràbia a Wembley en una nit de juliol, siguin d’alegria en el Mundial d’Austràlia i Nova Zelanda en una nit d’agost del 2023.