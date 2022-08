Les crisis, els seus efectes i les mesures per afrontar-les se superposen les unes amb les altres. Paguen el tren, i aquí una bona part de l’autobús perquè callem, quan encara hi hem d’anar amb la boca tapada. Amb mascareta però millor sense corbata.

El virus panbèlic Vladimir Putin accelera mesures d’estalvi d’energia que, tristament, no havia accelerat un evident canvi climàtic que converteix en patiment cada vespre tropical, dormi vostè amb corbata o sense. Si dorm amb aire condicionat, ja li arribarà amb la factura.

Percebem una severa inflació als ous i també als aliments cada vegada que anam a uns supermercats en què ja no queda ni el consol de la fresca siberiana artificial. L’IPC ens toca els nassos encara inflamats amb tanta PCR. Passam pena pel primer rebut de llum després de l’estiu, per la segona vegada que omplim el dipòsit del cotxe en una mateixa setmana, per la tercera guerra mundial que ationa el viatge d’una senyora amb nom de joguina retro i, molt manco, per la quarta dosi, sobretot si arriba la no sé quina onada, que pot ser de covid, calor o pujada de preus.



Hem de fer glaçons amb l’oli de gira-sol que vam acumular fa uns mesos perquè ara falta gel de fàbrica i aigua artesanal km0. Com vam acumular el 2020 un paper higiènic que ara hem de tenir a mà cada vegada que miram les notícies. L’escalfament individual amb test positiu ara és climàtic, compartit, anímic, diplomàtic i negatiu. Del col·lapse del SEPE al de les empreses que no troben personal, la carretera, les platges, les cues del taxi i les oposicions a turista imbècil de l’estiu.

D’aquelles ajudes per mantenir encesos els negocis en el confinament a apagar-los els llums nocturns, com s’apaguen els diürns dels assessors de Pedro Sánchez quan li preparen els viatges a Balears. A més, també tenim les crisis de l’habitatge, la natalitat (atenció les dades de P3), la desigualtat, els drets socials, la doble insularitat, el camp i, darrerament, tot el que envolta les festes patronals. Per ca vostra tot bé?