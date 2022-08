De todos los tipos de poder, el que más me gusta es el poder adquisitivo. Últimamente, se ve mucho por aquí. El mío se queda corto pero no es decente quejarse mientras otros están peor que tú. Parece que el pueblo llano pierde poder adquisitivo a marchas forzadas pero, para algunos, el gobierno no tiene nada que ver, a no ser que sea de derechas. Son creencias muy difíciles de erradicar. La fe ciega en el partido no es menos cegata que otras. Hay quien dice que Menorca es plana. Son los menorcaplanistas. Yo también lo creía hasta que me fui a estudiar a Barcelona. Claro que tener estudios universitarios no es garantía de nada. A veces, pierdes la fe y la consecuencia de no creer en nada es que te lo acabas creyendo todo.

Los científicos se basan en hechos, datos, números y teorías que deben ser contrastadas y son provisionales. Antes se creía que el hombre era el centro del universo. Ahora sabemos que es la mujer. Es Diari nos informa de que Balears avanza hacia una superpoblación y hay quien se queja de la masificación turística. Basta con ver los vídeos que circulan por las redes para saber que la mayoría se siente muy a gusto con el apiñamiento y la concentración de borrachos por metro cuadrado. Salimos de tiempos duros de pandemia y la gente quiere desahogarse. La demografía es interesantísima. A partir de los datos sobre fecundidad, mortalidad, inmigración y emigración podemos deducir muchas cosas.