En el món de l’empresa i dels recursos humans, cada vegada més es parla del salari emocional que no deixen de ser tots aquells beneficis relacionats amb la retribució d’un treballador on s’inclouen les qüestions de caràcter no econòmic. Pels que hem vingut de fora a viure i treballar a Menorca, l’Illa ens ofereix d’entrada aquest salari emocional de poder-ho fer en un entorn privilegiat que per molt massificat que ens sembli uns mesos a l’any, està molt millor que la grisor i la deshumanització de les grans urbes. M’agrada dir-li la qualitat de vida tangible que es palpa i s’experimenta en primera persona a Menorca una bona part de l’any per no dir tota. Està clar que s’han de pagar les factures a finals de mes, però no és més feliç qui més té sinó qui menys necessita.

En el balanç de pèrdues i guanys d’aquest estiu, un dels talons d’Aquil·les ha tornat a ser el patiment de molts negocis per trobar personal, un problema que s’aguditza en sectors com la restauració i que frustra plans de millora i qualitat. Si entre els reptes de futur que té Menorca hi ha temes tan fonamentals com l’energia o l’aigua, aquest que plantejo no és menor i hauria de formar part de l’agenda de prioritats dels nostres governants. Ara que som a les festes de la Mare de Déu de Gràcia, tal vegada no sigui el moment per posar-se a parlar d’aquests temes, però si tota la passió i totes les energies que dipositem en organitzar i celebrar unes festes de dalt de tot tant per part de ciutadans com de les administracions, les poséssim també en altres qüestions tant o més importants pel nostre dia a dia, les coses ens anirien a tots molt millor.