Segons dades del Ministeri d’Educació, tornen a classe per començar el curs acadèmic 2022-23 més de 8 milions d’alumnes. Aquest reinici, per a les famílies, significa un desemborsament econòmic molt gran, una quantitat que ens han recordat constantment els mitjans de comunicació al llarg d’aquesta setmana.

De fet, segons dades de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), la despesa mitjana per alumne serà de 400 euros. Asseguren que aquesta xifra significa, culpa de la inflació, un 60 per cent més que l’any passat.

No sé a vosaltres, però a jo em feia especial il·lusió adquirir aquest material: llibres de text (els de lectura els anàvem a cercar a la biblioteca pública o els aconseguíem a través de familiars), l’estoig amb llapis i bolígrafs, la goma d’esborrar, regles i cola, ceres de colors, tisores de punta rodona... a les famílies nombroses, com la meva, se’ns ensenyava a ser molt creatius, i també ens conformàvem amb el just i necessari. Ho sé, els temps han canviat, i ara necessiteu un ordinador portàtil o una tablet, servei de menjador i activitats complementàries. Però em fa molta pena que la festa de la tornada a l’escola acabi reduint-se a una sobrecàrrega econòmica.

I sí, l’educació és una activitat social molt valuosa, per descomptat. Permet l’avanç de pensaments, modela les persones en individus estimables de la societat, i proporciona benestar per al país. Tot açò, pel mòdic preu de 40 euros al mes, 400 per curs.