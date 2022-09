No sé si s’havia mesurat mai una pedrada, però el cor és una bomba amb el record de l’Empordà, que sobrepassava els 10 centímetres de diàmetre i que va causar la mort d’una nena de 20 mesos i danys personals a nombroses persones. A Menorca, del tamany de pilotes de golf, van rompre llunes i copejar cotxos. Fa un parell de setmanes que les tempestes afecten el país de manera freqüent, i potent. Fenòmens habituals de final d’estiu, però excepcionals. El canvi climàtic ja és aquí, la calor cada cop més llarga, les pluges, més intenses, l’aigua bull.

Aquesta setmana s’ha presentat el primer informe anual de l’equip d’investigadors del Comitè per a la Transició Energètica i el Canvi Climàtic de les Illes Balears, que conclou que «tenim poc temps i pocs recursos econòmics». El president d’aquest òrgan, De Vilchez, és contundent: «Aquest estiu ha estat dramàtic, el canvi climàtic no és un problema de futur, sinó d’avui». I fa la caricatura amb l’augment global de les temperatures, la Serra de Tramuntana que es crema, i desastres provocats per visitants que batran rècords.

L’informe també fa propostes en relació al consum energètic, promoure l’ús del transport públic, o l’ús d’hidrogen per als vaixells més grans. Però ja sabem que els humans només en fem ús si se’ns presenta en format gratuït, com l’autobús.

Dir que s’ha de potenciar l’agricultura i la ramaderia sostenible, i recuperar la indústria local, açò és pedrada i mos de ca.