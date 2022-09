L’extrema dretà està en ascens. No només a Itàlia, sinó ja arreu d’Europa i el món occidental. I després de les eleccions italianes d’aquest diumenge no sols governarà al bressol de la societat occidental sinó que la candidata més radical, amb lloances passades a Mussolini incloses, es convertirà en primera ministra. Ja fa anys que la ultradreta governa a Hongria, i han crescut als països nòrdics, recentment a Suècia. Abans han estat forts també a Àustria. I a Polònia i Estats Units els postulats de la dreta se semblen molt als de la ultradreta. I a la França de la llibertat, igualtat i fraternitat, Marine Le Pen, en la segona volta dels comicis presidencials, es va fer amb més del 40 per cent dels vots.

L’ascens de l’extrema dreta va lligat, entre altres coses evidentment, a la desafecció i desprestigi de la política. Meloni mateix ha fet bandera que no estava dins els dos governs de coalició que han regit Itàlia en els darrers anys, i en el que si hi havia el polèmic Salvini, un altre representant de la dreta radical, que sí ha estat en els dos darrers governs de coalició i ha estat un dels grans perdedors. La desafecció a la classe política ens pot passar factura. Pot posar en risc la democràcia. La percepció generalitzada que tots els polítics ho fan malament, que només estan al càrrec per doblers... ha portat al desprestigi dels polítics, que no són més que els representants de la ciutadania. La culpa aquí és de tots: dels ciutadans, dels mateixos polítics i també clar està dels mitjans de comunicació. I cal tenir-ho en compte. De moment, el fenomen a Espanya es manté al marge, malgrat la pujança al seu dia, de Vox. Sembla que no ha acabat de quallar i la dreta que representa el PP de Feijóo està allunyat, almanco per ara, de tot el que representa aquest món. Però s’ha d’anar alerta, que no sigui ara un perill no vol dir que el dia de demà surti a Espanya una Meloni que ho capgiri tot i acabi amb una retallada de drets i llibertats. En altres èpoques ja s’ha viscut i en països propers estan en camí de tornar-ho a viure.