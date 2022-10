El Consell de Menorca concedeix una segona subvenció, ara de 1.800 euros a la Plataforma per la Llengua per un segon estudi sobre la presència del català al diari Menorca. El primer estudi no tenia cap criteri científic i semblava fet per confirmar unes conclusions ideològiques decidides prèviament. Amb dades falses i criteris sectaris s’intentava pressionar al diari perquè barati els seus criteris sobre l’ús dels idiomes a les seves pàgines.

Que la plataforma tengui aquests objectius em sembla lògic. Res a dir. Ara que el Consell subvencioni per segona vegada un estudi inútil és incomprensible. Ningú ni del Consell ni de la Plataforma s’han posat en contacte amb el diari per plantejar propostes concretes. De fet el Consell subvenciona generosament la Plataforma però no concedeix ni un euro d’ajuda al mitjà de comunicació per l’ús del català quan és el diari de Balears que més pàgines publica durant l’any en aquest idioma amb molta diferència. No es valora el model bilingüe de la publicació, ni la seva aportació fonamental a la nostra llengua durant tants d’anys. Fa la impressió que al conseller de Cultura i a la Plataforma, li agradaria més un diari Menorca tot en català que es publiqui durant uns mesos i tanqui per inviable econòmicament que no un diari bilingüe que defensa i fomenta l’ús de la nostra llengua que pugui sobreviure durant uns quants anys, els que aguanti el paper. El Consell coincideix amb la Plataforma amb el plantejament de tot o res. És una opció radical, que pot ser una estratègia política comprensible, però que socialment i culturalment hauria de ser qüestionable. El radicalisme d’una banda provoca la resposta radical de l’altra. Aquesta dinàmica només beneficia als extrems i perjudica i menysprea la feina i aportació dels altres.

I a més, no es pot fer un ús dels doblers públics per beneficar als fidels i promoure polítiques sectàries de partit.