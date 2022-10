Els moscards encara piquen, la màniga curta no fa nosa, el canvi d’armari encara no té data i el pruner de casa acaba de florir abans d’ahir, quan dies enrere semblava que li queien les fulles. Temps de veroño com diuen en castellà o d’estidor (si ho passéssim al català) que convida a gaudir d’aquesta perniciosa pròrroga del bon temps que porta lligada al fatídic canvi climàtic.

Si hi ha un mes a l’any que simbolitza com cap el concepte de desestacionalització a Menorca és l’octubre. I aquest any acompanyen unes xifres de percentatge d’obertura amb restauració i hotels que deixen set mesos d’activitat econòmica continuada. És una bona noticia que l’illa formi part dels plans de tardor de molts visitants que de manera intel·ligent, aprofiten una de les millors èpoques de l’any. Però no és casualitat. S’ha treballat des de fa temps a base de planificació, promoció i d’esdeveniments amb cites com l’Oktober Trail, la Volta BTT o la Volta Cicloturista Internacional a Menorca que arriba aquest cap de setmana amb 250 inscrits en la seva 21ena edició. Qualsevol excusa pot ser bona, fins i tot una fira de formatge, i per això les companyies aèries allarguen la seva connectivitat resolent l’enigma de qui va primer, si l’ou o la gallina.

El que cal revisar ara són les dinàmiques pròpies de l’Illa com per exemple, el de línies de transport a platges, llicències de taxi o punts de socorrisme, entre d’altres. Em va sorprendre fa uns dies veure la platja de Son Xoriguer a Cala en Bosc plena de banyistes encara i sense ningú a la torre de vigilància. Imagino que els contractes deuen ser de juny a setembre però s’hauria de pensar en allargar-los. Ja tindrem temps per hivernar, no patiu.