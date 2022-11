La Menorca regió de la gastronomia 2022 ha donat un fruit del qual ens hem de congratular tots els menorquins i menorquines: en Pau Sintes, jove alaiorenc, ha estat proclamat millor cuiner jove d’Europa 2022. I ho ha fet amb un plat ben nostre, unes albergínies plenes, en versió vegetariana i amb segell autòcton i alhora innovador. En Pau ha sabut recollir la petjada de la tradició i l’ha projectada cap al present i cap al futur. Perquè la proposta no es queda només a l’àmbit culinari sinó que el transcendeix i esdevé una declaració d’intencions, un al·legat ambiental, una reivindicació de la identitat local que s’insereix en la global per enriquir-la i, així, autoenfortir-se. Un jurat integrat per professionals de tota Europa així ho ha determinat. I de passada, inclou a totes les persones de Menorca i professionals de la restauració que han sabut preservar, generació rere generació, la nostra cuina i el nostre producte local, sense sucumbir a temptacions «fastfuteres» que ens arriben d’arreu.

El reconeixement internacional a la bona feina d’en Pau Sintes ens ressona a dins a tota la gent que creiem en la nostra terra i en la nostra idiosincràsia. Ens reforça a seguir edificant una identitat que no per ser menuda és menys important. Allò que veritablement ens projecte cap enfora és el que tenim arrelat a l’ànima. Aquesta és la força que ens dona el passat, i ens carrega de present i de futur. Gràcies, Pau, per aquest compromís, per saber recollir el llegat de tantes i de tants, per fer-nos visibles des de la nostra identitat. Enhorabona, benvolgut!