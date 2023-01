Sempre hem estat captius de les noves tecnologies i sobretot de les expectatives que aquests generen. És normal. Són molts els exemples tecnològics que han revolucionat la humanitat. Des del naixement de la indústria lítica i metal·lúrgica o la invenció de la roda en la prehistòria, passant per la mecànica i el ferrocarril que va permetre la revolució industrial del segle XIX o alguns de més contemporanis com el cotxe, l’aviació, la televisió, la rentadora o internet.

Al seu costat hi ha hagut nombrosos invents i descobriments que foren vistos en el seu moment com a elements que canviaren el món i al final han passat a la història sense pena ni glòria, i ni es recorden a causa de la seva intranscendència.

Fa uns mesos es xerrava molt de les criptomonedes i del canvi que representaria en el sistema monetari. Ara ja se’ls veu com el que realment són, un element més d’especulació en aquest sistema capitalista. Fa uns anys també s’afirmava que la ràdio, la premsa escrita i fins i tot la televisió tradicional, amb la irrupció d’internet, tindrien els dies comptats, i allà són. I també es deia no sé què del metavers, que ha acabat en poc més de no res. Ara tothom parla de la intel·ligència artificial, que ja ha trastocat més d’algun sector (i n’ha ajudat d’altres), i es comenta que pot envair tot el món creatiu. Ja veurem què passa.

Quan era petit quan es parlava de l’any 2000 un pensava amb cotxes voladors. I quan vam canviar de segle continuaven sense volar. També es deia que tothom tindria un robot a casa seva, i el màxim que hem tingut és n’Alexa que ens diu quina hora és i una Thermomix que ens ajuda a fer el dinar. Darrerament, tothom coincideix en que els cotxes elèctrics són el futur, però el darrer any només s’han adquirit a Menorca 52 dels prop de mil vehicles que s’han venut. Igual passa amb l’energia renovable. L’any 2030 la idea és que el 85 per cent de l’energia que es consumeixi a Menorca procedeixi de les renovables. El 2022 ha representat poc més del 2 per cent. I és que una cosa són les expectatives i l’altra, la realitat.