1- Mi reunión con el obispo: El nombramiento del Rvdo. Gerardo Villalonga como nuevo Obispo de Menorca (el primer y único mahonés que ha accedido a este cargo) me ha hecho recordar la reunión-entrevista que mantuve de forma privada con él durante la campaña de Iniciativa Cívica Mahonesa en defensa de los topónimos históricos de Mahón. El Sr. Villalonga era entonces el delegado del obispado en los medios de comunicación de la Isla. Le solicité poder vernos y hablar distendidamente y él, muy amable, accedió de inmediato. Nos citamos en la cafetería actualmente llamada La Piazza (detrás del Instituto Joan Ramis de Mahón) y hablando de mahonés a mahonés cada uno defendió y explicó sus propios argumentos. Y hasta aquí cuento.

2- Vuelven las oscuras golondrinas: Pronto comenzará la nueva temporada turística y con ella la isla despertará de su sueño de Cenicienta aletargada. Lentamente abandonará sa taula camilla y lucirá un deslumbrante y sexy bikini. Ya pronto volverán a abrir los restaurantes que han invernado por falta de clientes, ya pronto dejaran de ser discontinuos los parados que no son fijos sino eso, parados discontinuos. Menorca volverá al internacionalismo que algunos quieren robarle mediante posicionamientos retrógrados que alejan y aíslan la isla del mundo del siglo XXI. Y pronto volverán los vuelos maravillosos que unen a nuestra Menorca con una diversidad de tierras que nos ayudan a abrir horizontes a quien quiera verlos. Bienvenido sea pues el verano y bienvenidos sean todos los visitantes a nuestra Isla. Sin ellos la Isla no podría vivir. Y nosotros tampoco. ¡Ah, no teman, no crean a los agoreros! ¡Hay sitio para todos!

3- Menorquines contra el comunismo: Leo que el autor JJ Negreira publica «Prietas las filas», un estudio sobre los baleares que se alistaron a la División Azul para luchar, específicamente, contra el comunismo durante la 2ª Guerra Mundial. Es decir sobre nuestros conciudadanos que se alistaron para liberar al pueblo ruso de la opresión estalinista (y no para apoyar a Hitler, eso queda claro en el libro). La pregunta podría ser si, paradójicamente, no estamos ahora a punto de vivir una especie de reedición de aquella División Azul cuando el Gobierno actual manda al frente ruso sus blindados y sus municiones, y ya se habla también de estudiar el envío de cazas. ¿Sucederá el caso de ver promocionar el alistamiento a filas de quienes quieran, otra vez, ir a luchar contra el imperialismo ruso, esta vez no en versión estalinista sino en versión putinesca? Aquesta sí que seria granada.

4- Propietarios de la Isla: Se sabe que el 8% de la superficie de Menorca (unas 5.550 hectáreas) es propiedad de grandes inversores y ricachos forasteros entre los que destacan: Víctor Madera, Manel Adell, Martín Varsavsky, Roger Zannier, Los Swarovski, los Daurella, los Rubiralta, los Carulla,... incluso Joan Manuel Serrat aparece en la lista como gran propietario. Y surge una pregunta difícil ¿Quiénes son los auténticos propietarios de Menorca? ¿Los nacidos en la isla o los que aquí han comprado una parcela, piso, casa o finca? ¿El nacimiento implica derecho de propiedad per se o solo de procedencia? La ley vigente dice que la propiedad se demuestra ostentando escrituras de propiedad por lo que, y bajo este punto de vista, el resto son suspiros románticos. Casi todas las grandes extensiones de tierras se han vendido aquí en los 8 años de gobiernos nacionalistas y de izquierdas en el Consell insular. Y así hemos llegado al punto en que los humildes casi no puedan acceder a una vivienda mientras los ricachos se van zampando la isla trocito a trocito. How shocking!

5- La corrupción de Més: Bueno pues ya tenemos en la Isla a nuestro propio «Lauro Borrás». El tal Miquel Maria, que jamás ha creado ninguna empresa ni creado ningún puesto de trabajo para su prójimo, y que, borracho de eventual poder terrenal, se creía impune para manosear a su conveniencia los dineros de todos los menorquines al pensar que nadie osaría fiscalizarle ni ‘roncarle’ sus decisiones y sus chanchullos ideológicos. Pero ha sido descubierto y al tiempo, el IME, ese Instituto catalán asentado en nuestra Isla, ha aumentado su desprestigio.

‘Lauro Maria’ pertenece a Més-Manco per Menorca el partido ultra mega conservador de la Isla, ese que cree que seguimos anclados en 1287. Sí, son esos que no se enteran de que en pleno siglo XXI no se puede ir avasallando la libertad de la gente imponiendo obsesiones propias y prohibiendo libertades ajenas. Son como los amish que presuponen que, a imitación de sus cofrades de Pensilvania, todos debemos de vivir en una Reserva-comuna dirigida por sus creencias mientras conducimos carromatos de caballos percherones a través de polvorientos caminos bajo la luz de las bengalas. Si la fiscalía actuó en el caso de la hortensia catalana, no tendrá excusas para no hacerlo en el caso del separatista menorquín, el del lacito supremacista. Debe ser cesado, dimitido y juzgado por mal uso de dineros públicos. Es una vergüenza para la Isla.

6- Vuelve la Transición: En su primera visita a nuestra isla el Profesor Tamames, entonces militante del PCE, participó en un acto que se celebró en el Orfeón Mahonés a finales de los años setenta siendo presentado por el comerciante Sr. Riera. La última de sus visitas hace escasamente año y medio le dio pie para escribir un artículo elogioso sobre nuestra isla que publicó en «La Razón» bajo el título de «Menorca».

La moción de censura de Vox que defenderá en las Cortes el Dr. Tamames ha descolocado e incomodado a todos los acomplejados y merengues de mente. Será excepcional poder escuchar en directo al ilustre profesor, memoria viva de la España de la transición y la concordia, listando todas las barbaridades cometidas por el gobierno sanchista mintiendo a todos sobre todo y a la vez, y aliándose con quienes han dicho de forma explícita que quieren romper nuestro país y todo con el penoso fin de mantenerse en el poder a cualquier coste. Enhorabuena a Vox por la elección de persona tan prestigiosa. Será emocionante escucharle. Y todo puede suceder.