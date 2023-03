Iba callejeando por Es Castell, cabizbajo, preocupado quizás por las numerosas incertidumbres que se ciernen sobre el mundo, sobre nuestro país en general y sobre sa roqueta en particular cuando un pasquín encontrado en el suelo me llenó de gozo. Imaginé por su aspecto que ese papelito abría espacio a la esperanza de una futura felicidad. Lo describo y así me comprenderán mejor. Predomina el color azul de un cielo claro y prometedor compitiendo con un verde fresco y radiante correspondiente a praderas y oteros compartidos por pulcras vacas y felices paseantes a pie y en bicicleta que se mueven a las afueras de un pueblo limpio y recién blanqueado, no lejos de un polígono industrial coqueto como pocos. No falta un hospital, un autobús (no hay coches privados) y un avión que se aleja sin emitir humo ni ruido. También hay una rada con pesquero incluido (tampoco emite gas alguno). Yo calificaría el panorama (sin miedo a exagerar) de idílico. Poniéndose uno puntilloso se podría criticar que entre los paseantes aparezcan sólo blancos heterosexuales. Pero en fin, no se puede estar en todo, esto se comprende.

Lo han adivinado: el pasquín incluye promesas electorales. ¡Qué ganas tenía de que llegara este momentazo! La oferta de este grupo en concreto consiste en diez promesas, a cual más ilusionante: Pararán la inflación impulsando energías limpias, abaratando el transporte público y creando mogollón (100 al año) de plazas de alquiler social y regularán los precios del otro alquiler (el de mercado). Acabarán con la masificación turística poniendo límites a sus plazas y a los coches de alquiler, ahorrando agua. Diversificarán la economía, potenciarán la agricultura, el comercio, la industria, la innovación y la cultura. Darán más becas y ampliarán la oferta de formación profesional. El 85% de la energía eléctrica que se consume en Menorca será renovable. Habrá más transporte público y carriles bici. Se reducirán las listas de espera en sanidad. Habrá más especialistas. En invierno habrá más vuelos y decidirán desde Menorca los asuntos que atañen a Menorca. Chúpate esa. Noticias relacionadas Culpa nuestra Fantasmas y cantamañanas Más noticias relacionadas Qué lástima que sobre mi pensión no hayan dicho nada (me tocaría jubilarme este año: trescientos euros al mes me corresponden, como suena), pero imagino que es lo que merezco, porque creo que soy del fascismo de los mercados, ya que tengo un bar capitalista y además soy autónomo/a/e. Pero bueno, quitando mi problemilla, lo demás suena fenomenal. Es cierto que tampoco dicen nada de cómo se paga ese paraíso. Yo pediría humildemente que no sea subiéndonos más la cuota a los autónomos; que tiren mejor de deuda pública. Al fin y al cabo España sólo debe una vez y media lo que produce en un año. Si lo subimos a dos tampoco se va a notar mucho. Para ser la primera promesa con la que me topo estoy muy contento. Espero con ilusión las estampitas del resto de los partidos. Estoy convencido de que mejorarán el panorama prometeril hasta cotas inimaginables. Se lo iré contando si les parece. Supongo que las formaciones ya tienen confeccionado el programa porque si no pediría que alguna de ellas prometa expulsar de la Isla a los ricos y que aunque no vengan, se les exija que manden por transferencia el dinerillo que suelen gastar en sus asuntos de andar en barco, reformar casoplones, comer luego en ellos contratando catering y cocineros, comprando en las tiendas, cenando en restaurantes, y esas cosas que hacen los ricos, (y que los pobres no haríamos ni de coña si nos cayera del cielo un pastón como el que ellos manejan); así con ese dinerillo en las arcas públicas, y sin la molestia de que esa gente llene las carreteras y los amarres, podremos subvencionar a restaurantes, alquileres de coches, comercio… que pierdan ingresos por la expulsión. La pasta que sobre bien puede servir para crear nuevos negociados donde arrimar el ascua a la sardina de los feligreses más concienciados de la tribu (y si acaso algún cuñado, aunque sea algo tibio). En fin, quedo impaciente a la espera de recibir (aleluya) en mi buzón las buenas nuevas del resto de fijos discontinuos del mundillo de la magia oral.