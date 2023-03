Feia temps que sa cadena regional espanyola TV3 no donava cap titular destacable en relació a ca nostra, Balears. La setmana passada, en es programa Téntol d’IB3 Ràdio sa delegada de TV3 a Balears, Caterina Karmany, va afirmar que «Deim les illes perquè són nostres, dels països catalans. Canàries no perquè no són nostres, no formen part d’un mateix conjunt, són altra cosa».

Per començar, noltros no som ‘les Illes’, Sra. Karmany. Som ses Balears, una comunitat amb més de 5.000 anys d’història com afirma es catedràtic en Història des Dret, D. Román Piña Homs a «Ser de los nuestros». Som una comunitat amb llengua, cultura i personalitat pròpia, sa balear, forjada durant mil·lennis gràcies as llegat que mos van deixar talaiòtics, romans, púnics, fenicis, cartaginesos, vàndals, bizantins, musulmans, aragonesos i espanyols. Una cultura que clar que sí que està relacionada amb sa catalana, però també amb s’occitana, sa valenciana, s’aragonesa, sa rossellonessa i sa des pobles occitanoromànics des Mediterrani.

Per altra banda, Canàries no és ‘una altra cosa’ que no pertany a cap països fantasiosos; amb açò té raó la Sra. Karmany. Canàries és una Comunitat Autònoma des regne d’Espanya igual que Balears. I si Canàries no són ‘les Illes’ -molt manco ‘les seves Illes’- ni ningú les anomena així, Balears tampoc ho som. Som sa Comunitat Autònoma de Balears; ses Balears.

És indignant que a IB3 Ràdio ningú s’atrevesqui a defensar sa identitat de Balears quan sa delegada de TV3 diu que «les Illes són seves». Davant una imperialista de manual com la senyora Karmany, es qui feim feina per s’Administració pública balear i mos paguen sa nòmina es ciutadans d’aquí amb es seus imposts tenim es deute moral de defensar sa nostra terra i exigir es respecte que se mereix. O, almanco, no aplaudir amb ses orelles a sa primera annexionista de torn que mos ve amb es seu discurset de raça superior com si ses Balears fóssim es pati de ca seua. Perquè ni ho hem estat, ni ho som, ni ho serem mai.