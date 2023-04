Fa unes setmanes a un restaurant van estar més de dues hores a servir-nos el sopar. Es van disculpar, ens van convidar al sòlid i alguns, esperant, van fer llarg amb el líquid. En un dia intens, un treballador els havia deixat tirats. Per a noltros, va ser l’anècdota d’una nit molt llarga i divertida, però la mala fama que es guanya el local, si es va repetint l’escena, pot arribar a ser letal.

La falta de personal en molts sectors (turístics, tècnics, sanitat, construcció...) s’ha convertit en un problema seriós per a moltes empreses. El desequilibri que permetia abans als empresaris tenir una font inesgotable de recursos humans s’ha girat del tot. S’ha passat del «dona gràcies que te don feina» al «gràcies per venir a fer feina», i del «calla, almanco tens un sou» al «me’n vaig, el sou aquí és manco». Consola, però no ajuda gens, que aquest fenomen sigui comú a bona part d’Europa. La competència per obtenir personal es multiplica. I en aquest escenari, a l’encara estacional Menorca pesa molt el hàndicap de la insularitat i el complicat accés a l’habitatge.

La restricció per llei de l’eventualitat i la revalorització de la mà d’obra per escassa té beneficis clars per al treballador, protegit ara, dels abusos i la precarietat d’antany. Però açò implica un repte. Si la cosa es cronifica, les empreses no tindran més remei que reduir la seva capacitat de servir i produir si no volen acabant servint i produint malament. Així com es reclama que la formació s’ajusti al que vol el mercat laboral (tasca lenta i difícil), la feina s’haurà d’adequar al que ofereix aquest mercat laboral. I tal vegada, qui sap, s’hauran d’ocupar menys llits, tenir menys taules, agafar menys reformes... Sembla millor tenir la iniciativa d’adaptar-se a aquesta realitat d’abast internacional que acabar fent esperar dues hores per sopar a milers de turistes, amb els efectes que açò pot tenir a mitjà termini en un sector tan sensible. La reducció de les puntes de visitants a l’estiu podria arribar, potser, a saber, per camins inesperats i amb efectes imprevistos.