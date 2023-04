No sé si al vostre poble sortireu a cantar el «Deixem lo dol», com es feia quan jo era un infant, però sí que és important que ens centrem en entendre que ara sí que sabem que Déu és un Déu de vius i no de morts.

Ara no queda cap dubte que Déu és amic de la vida. Amb la Resurrecció ens ve a dir que no estem sols i que com a cristians hem de posar vida on els altres hi posen mort.

Els amos de la guerra, els torturadors, els aprofitats, els que, també avui, són capaços de ferir, insultar, mentir en benefici propi fins a dur un ésser humà al patíbul, han pensat que tenien la darrera paraula amb la mort de l’altre. Déu els diu, amb l’exemple de Jesús Ressuscitat, que ni amb la mort podran vèncer la bondat i l’amor.

L’última decisió no la tenen els poderosos, no és d’ells, perquè Déu s’ha decantat pels que no interessen a ningú i la manera d’assemblar-se a Déu és defensant els petits, els indefensos, els insignificants.

Deia un teòleg «Als sers humans se’ls ha de respectar i estimar, no perquè així aconseguim premis eterns, sinó perquè els éssers humans mereixen el nostre respecte i el nostre amor, etsi Deus non daretur, encara que Déu no existís».

Podem creure o no creure en Déu, però negar el que Jesús ens va deixar com a humans és més aviat una actitud poc social, i si endemés ens confessem creients «ens cal estar sempre al costat dels que pateixen i lluitar sempre contra els que els fan sofrir. Hi estem, nosaltres, al costat dels que s’ho passen malament? I, si no hi estem, quina mena de cristians som? Si no hi estem, som uns covards, uns hipòcrites, uns mentiders.»

Però l’exemple de la Resurrecció ens diu que el mort està més viu que mai, perquè el menystingut ha triomfat.

«Tot el que té relació amb Jesús, té relació amb la vida, amb la felicitat, amb el gaudi, amb el fruir de viure. I, per descomptat amb l’esperança». Els creients en la certesa d’una vida més enllà de la vida, i tots en la certesa que si compartim ens envoltem d’humanitat, i aquesta manera de viure omple de goig i de pau.

Compartim l’alegria de la Pasqua!!!