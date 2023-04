Ningú sap què és el que mesuren en realitat els tests d’intel·ligència, però el que sembla demostrat és que són molt útils per predir l’èxit professional i acadèmic, tal com assenyala el psiquiatre Ian J. Deary a «Inteligencia. Una breve introducción». Recentment, es va sotmetre al famós ChatGPT a una prova estàndard de raonament i el resultat va ser un coeficient de 155, la qual cosa significa que ja supera el 99% de nosaltres. És cert que a vegades desbarra o fica la pota, però hi ha pocs dubtes que és una eina destinada a canviar el nostre futur.

Una de les pors més justificades apunta que la intel·ligència artificial sigui una destructora d'ocupacions. Segons Goldman Sachs el 25 por cent dels treballs de l'eurozona i dels Estats Units estan en risc per aquesta nova tecnologia. Com ha passat en altres ocasions a la història el més possible és que sigui una destrucció creativa i a la llarga els seus efectes laborals siguin positius. En tost de fer com la ultradreta italiana que ha vetat temporalment el ChatGPT, hauríem d'anar en la línia que propugnen de Marc Murtra, Esteve Almirall o Bill Gates advocant que intentem treure el màxim profit, personal i col·lectiu, de totes les seves immenses possibilitats. També es tem que la intel·ligència artificial acabi per prendre el control sobre els humans. En aquest aspecte li donaré la raó al fictici cosmonauta Ijon Tichy que a la simpàtica novel·la «Diaris de les estrelles» (Stanislaw Lem) descobreix que una suposada conxorxa dels robots no és més que una maquinació humana i es diu a ell mateix: «Que agradable és pensar, comptat i debatut, que només l'home pot ser un canalla».