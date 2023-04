L’habitatge va camí, si no ho és ja, en convertir-se en el principal problema de la nostra societat. I ara que venen eleccions es veu que en Sánchez se n’ha adonat. S’ha pactat una llei de l’habitatge que fa estona que estava encallada i s’ha anunciat que 50.000 propietats del banc dolent es destinaran a lloguer social.

Benvinguda sigui la nova llei, encara que hi ha motius per ser escèptics. Una de les pors que es tem és que la limitació de preus del lloguer, juntament amb els pocs incentius per arrendar, faci que els propietaris optin per treure’ls del lloguer per posar-los en el rendible mercat de la compravenda. Ja veurem què passa. Ara bé, l’alternativa liberal del PP, de posar més habitatges lliures al mercat per fer baixar els preus, està demostrat que no funciona. Entre 2004 i 2007 es construïren més habitatges que mai, i els preus eren més alts inclús que ara.

Més interessant sembla l’aposta per augmentar el parc públic. A Espanya els pisos protegits representen manco del 3 per cent, quan a Europa ronda entre el 20 i el 30. Queda feina per fer, i destinar les propietats de la Sareb per aquest fi és una bona passa. Consell i Govern fa estona que, sense gaire èxit, ho demanaven. Es veu que faltava que s’apropessin les eleccions.

S’ha de reconèixer que el Govern balear s’ha posat les piles en els darrers anys. A Menorca s’han entregat 109 pisos socials en règim de lloguer, altres 55 estan en construcció i 65 estan pressupostats o conveniats, i es preveu que es facin en la legislatura vinent. Evidentment, aquests 229 nous pisos socials són insuficients, però és que en 2019 el parc públic de Menorca era de 214 habitatges, i durant el Govern de Bauzà (2011-2015) no se’n construí ni un, igual que en el primer d’Armengol (2015-2019), encara que en aquest cas es començaran a tramitar les primeres promocions.

Esper que d’aquí a quatre anys, governi qui governi, no només s’hagin incorporat al parc públic les 178 propietats que la Sareb té a Menorca i s’hagin acabat els 120 pisos projectats, sinó que s’impulsin noves promocions. I, si pot ser, que alguna es faci a Ciutadella, que ha estat la gran oblidada.