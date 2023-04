Als qui els entusiasma el futbol (no és el meu cas), s’emocionen quan parlen del seu club perquè hi barregen un sentiment de pertinença com si allò formés part de la seva vida, com si allò fos seu.

Amb la Cooperativa San Crispín d’Alaior passa exactament el mateix. La Comprativa, com moltes vegades diuen els alaiorencs, és més que un supermercat qualsevol, és una entitat que ha sabut generar una estima i una adhesió infranquejable de tots i cadascun dels seus membres, que s’ha anat transmetent de pares a fills amb orgull al llarg de la seva llarga història, que ahir commemorava el seu 70è aniversari al Convent de Sant Diego d’Alaior. Molts dels assistents que ahir no es van voler perdre l’acte, porten la Cooperativa al seu cor com si fos algú de la família, com si fos de la seva pròpia família.

Fa un parell de mesos sentia una falca radiofònica del Futbol Club Barcelona on a través de la veu d’un dels seus jugadors, crec que en Sergi Busquets, s’animava a l’afició a participar d’algun esdeveniment que es celebrava al Camp Nou en els propers dies. Busquets els hi deia als socis, «tu no ets del Barça, tu ets el Barça!». Estic segur que als socis de la Cooperativa San Crispín se’ls podria aplicar aquest mateix eslògan publicitari i segur que es sentirien ben identificats. «Tu no ets de San Crispín, tu ets San Crispin». Segurament aquest intangible és un dels secrets que l’hagi fet sobreviure tant de temps en un sector tan competitiu. Ja sabem com resulta de complicat avui dia fer que la gent es faci soci d’una entitat o es subscrigui a coses que no siguin Netflix o el gimnàs. Per molts anys!