Los planos y los planes nos orientan pero no son infalibles. A veces, nos perdemos y nos sorprendemos porque la vida está llena de imprevistos. De lo contrario, sería demasiado aburrida. No siempre se cumplen los pronósticos ni sale todo como esperamos. Hay sorpresas agradables o desagradables pero, en cualquier caso, nos dejan con la boca abierta. ¿Qué nos deparará el mes de mayo?

En el humor, el factor sorpresa es imprescindible. No hay nada peor que un chiste al que le adivinas el final. Pierde toda la gracia. Como cuando decimos: - Me he enterado de que Encarni se ha convertido al hinduismo y se ha cambiado de nombre. Y el otro pregunta: - ¿Y cómo se llama ahora? - Reencarni. Si les ha sorprendido, puede que no hayan podido evitar una carcajada, una sonrisa o contárselo al vecino. Estamos perdiendo el sentido del humor y es un síntoma preocupante. No es bueno tomarlo todo en serio, ni todo a cachondeo. Cada cosa a su tiempo. El tipo de humor dice mucho de la persona. Hay humor zafio y barriobajero, elegante y sutil, la fina ironía y el chiste fácil, a base de equívocos.

¿Saben aquel que dice…?: - He quedado para comer y me han dado plantón. - ¿Como a las ballenas?

Si lo dramatizamos todo y lo llevamos a los extremos, la existencia se vuelve triste, peligrosa e insípida. Ya sabemos que reír no es políticamente correcto y que no está el horno para bollos, pero según cómo vaya este mes que comienza, nos vamos a reír.