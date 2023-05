Les expectatives electorals dels partits centristes són més que dolentes. El Pi directament no es presenta a Menorca i Ciutadans està en descomposició. És difícil preveure a qui pot perjudicar i a qui pot beneficiar la desfeta del centre, ja que malgrat ser partit en una tendència més de centredreta, els seus votants solen ser més transversals.

Ciutadans a les eleccions de 2019 tragué 3.357 vots, i un conseller; El PI, 1.062 i no arribà al 3 per cent dels sufragis vàlids. Fa quatre anys el primer conseller estava garantit amb 2.500 vots. Si el preu és el mateix el pròxim 28-M, el dubte és si Ciutadans podrà retenir aquesta quantitat de paperetes. Igual el mateix Cs es pot beneficiar de la no concurrència del PI, encara que també li fugiran, ben segur, centenars de vots cap al PP i Vox.

Vox tragué un milenar de vots fa quatre anys, per la qual cosa repescant entre exvotants del partit taronja, entre abstencionistes i els que voten per primera vegada possiblement arribarà al llindar del 5 per cent, que obre la porta (amb permís de la Llei d’Hondt) a tenir representació al Consell.

El PP sembla que també en pot sortir beneficiat de la desfeta de Ciutadans. Els populars van treure el 2019 poc més d’11.000 vots i 4 consellers. Per aconseguir el cinquè els hagué bastat que Cs (o altre partit, com Vox) no arribés als 2.500 sufragis i el PP n’aconseguís 12.000. Per al sisè ja hauria de pujar fins a prop dels 16.000 sufragis.

Més per Menorca sembla que pot pescar també vots a les aigües del PI. Fa quatre anys obtingué prop de 7.000 vots i tres consellers, i el quart es cotitzava al voltant de les 10.000 paperetes, per tant, ho té difícil, a no ser que aconsegueixi captar molts exvotants del PSOE i Podem.

Passi el que passi a les eleccions una cosa està clara: el regionalisme de centredreta està molt tocat a Menorca. I malgrat els intents per recuperar l’espai centrista que deixà l’extinció de la UCD i CDS, amb tot un seguit de marques pròpies (Inme, UCM, Unió Menorquina i Proposta per les Illes), el fet és que es tracta d’una oferta electoral que poca gent ja compra.