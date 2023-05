¿Cómo lo llevan queridos lectores? Es obvio que nos hemos quedado en un pensamiento de trinchera. Es decir, tú hablas, yo hablo, pero nadie se escucha, o como mucho escuchamos a aquel que dice exactamente lo que diríamos nosotros. Iba a empezar hoy este articulo hablándoles de las tiendas de campaña que hay en la Plaza Mayor de Palma de Mallorca, porque no son un nuevo 15 M, si no personas sin hogar que duermen entre cartones y lonas del Decatlhon, y son la fotografía denuncia de que hay problemas en el paraíso, lo de la desigualdad social galopante y esas cosas. Pero en base a los argumentos que me he marcado en las primeras líneas, he decidido darle difusión a este email que recibí, directamente desde mi imaginación, y que me ha enviado un tal Borja Mari Fachín de Cid y Pelayo, vamos allá:

«Joder, Cabezas, apenas ha empezado la nueva temporada turística y ya nos estás amargando con tus mierdas de pobre. A ver si te centras cabezón, que te veo más despistado que a un okupa pagando la hipoteca. Lo primero, lo de los indigentes es en Mallorca, y tu escribes para Menorca, así que relájate. Lo segundo, nos aburres con tus nubarrones mentales, o sea, nos aburres mogollón. Lo he comentado con los compañeros del club de golf y todos pensamos lo mismo, eres muy coñazo, y ahora que vengan las feminazis a gritarme que no lo puedo decir, porque es una expresión sexista, o sea, dais pena. Siempre estás que si desahucios, que si desigualdad, que si corrupción, que si fachas por aquí y fachas por allá, que si feminismo, que si turismo termita y blablablá. Te quieres relajar de una vez, o sea, keep calm que te veo más tenso que a un animalista en una corrida de toros. Todos los pijo-progres sois iguales, unos envidiosos de tomo y lomo. Te informo, para que escribas con más criterio, que te ciega ese marxismo trasnochado que destilas y esa ansia de anarco sindicalismo que fluye por tus letras, Menorca es diferente a las gilipolleces que tú sueltas, con el beneplácito del periódico en el que escribes. Por cierto, hablaré con los propietarios del grupo editor para que apliquen la ley mordaza como toca, quedas avisado. Noticias relacionadas El recolector de sanguijuelas Los tulipanes no son amigos de Mónica Más noticias relacionadas Me centro, Menorca es un destino de lujo, nos salen los hoteles rurales con encanto por la orejas. Vale, nos hemos olvidado de la idiotez esa de Reserva de la Biosfera, que no era más que un invento de ecologistas ociosos, y ahora somos una reserva de la Billetera como dios manda. Cuantos más coches mejor. Cuantos más yates mejor. Cuantos más aviones privados mejor que mejor. Y si falta agua, más desaladoras y mas comisiones por supuesto. Nadie muere de éxito, ese es un mantra que usáis los losers para ir en contra del progreso. Apartaos parásitos sociales. Dejad que los emprendedores, con el dinero de papa, hagamos nuestro trabajo. Menorca es isla Ferrari. Aquí todos vivimos en casoplones con vistas al mar. Aquí se desayuna cada día caldereta de langosta. Aquí todos paseamos en yate. Aquí todos nos damos un spa diario y después nos vamos a tomar exclusivos gin tonics mientras vemos un concierto de Taburete -no descartes alguna rayita de coca que eso es muy high class-. Ya ves, miope operado de unas cataratas como las de Iguazú, Menorca no es para ti. Se despide atentamente Borja Mari». Pues ya está hecho. Les confieso que no le he podio responder aún a Borja porque me sangran los ojos después de leer su email. Saquen ustedes sus propias conclusiones que yo me voy a sacar unas cervezas de la nevera. Lúpulo y feliz jueves. conderechoareplicamenorca@gmail.com