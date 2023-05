El primer estudi exhaustiu d’Espanya sobre la soledat no desitjada, a càrrec de l’observatori impulsat per la Fundació ONCE i les principals entitats socials del país, determina que produeix mort prematura. El treball, dirigit per acadèmics especialitzats de les universitats de Corunya i Vigo, s’ha presentat fa uns dies, i diu que la soledat no triada augmenta l’ús dels serveis sanitaris i de medicaments, i provoca la pèrdua de productivitat a la feina. El que més em sorprèn, és que 4 de cada 10 persones afectades siguin joves, una xifra que supera les persones majors de 65 anys (20 per cent). El 38,4 per cent tenen entre 16 i 34 anys, xifra que creix fins el 51,6 per cent si s’amplia la franja d’edat fins els 44 anys.

Encara és més preocupant que aquesta situació provoqui depressió, ansietat crònica i malalties del cor. Un col·lectiu que empra constantment els serveis de salut, i consumeix tranquil·litzants, relaxants, antidepressius i ansiolítics. Afegit a teràpies, suposa un cost de 14,141 milions d'euros a l'any. Les seves famílies estan molt preocupades perquè són persones que s'han tancat a la seva habitació, darrera l'escut de les xarxes socials i d'internet, i poc a poc es van aïllant de la realitat. L'estudi conclou que són dades que tenen a veure amb els suïcidis. Vivim en la hiperconnectivitat a les xarxes, fins al punt de perdre el contacte amb amistats i familiars. A casa, sols, i enganxats a un món irreal.