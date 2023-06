Els experts en estratègies per millorar la visibilitat a les xarxes socials, també nomenats Comunity Manager, fa anys que ens adverteixen dels perjudicis de publicar res relacionat amb menors d’edat.

Quan ho veig, em ve al cap la poca gràcia que em va fer que mon pare mostrés una fotografia de quan era petita a uns familiars vinguts de fora, i crec que els milers de pares i mares del món no prenen consciència que siguin vistes per centenars o milers de persones usuàries, ni que els seus fills i filles no es puguin queixar.

Un estudi de la Universitat Oberta de Catalunya alerta que el 72% del material que s’incauta a pedòfils i agressors sexuals en operacions policials, són imatges quotidianes. És a dir, que les troben convertides en muntatges porno.

És cert, fa gràcia mostrar la primera ecografia, el reel del naixement, l’actuació de final de curs, ballant una coreografia xistosa, o en qualsevol celebració. Prop d’un 90% de famílies comparteixen una vegada cada mes aquests continguts a Facebook, Instagram o Tik Tok. Fins i tot, una quarta part, ja tenen presencia a les xarxes abans de néixer.

A Menorca, encara ens pensem que gaudim de l’excel·lència del territori, dels atributs tradicionals i locals, que açò dels pederastes només passa a fora, i que la fotografia tan bufona, la careta del nostre petit i petita, no serà mai una imatge perversa.

«Tot ho tinc jugat i tot ho tinc perdut». La Balada d’en Lucas serveix per quasi tot.