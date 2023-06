Este artículo se escribió el 29 de mayo de 2023. Escuché en un bar donde por recuperarme de la fatiga que llevaba, paré a tomar un café «la ostra ha soltado su perla de cada día». No conocía de nada al interlocutor, pero enseguida se me hizo la luz y comprendí que se refería a la Sra. Presidenta de la Autonomía Madrileña. Dicen los que saben estas cosas, que esta señora tiene una afición desmedida en meter el dedo en el ojo del político contrario y no se para en barras. Antes de las elecciones del 28M, dijo como quien no dice nada, que Sánchez iba a dar un pucherazo ¿Por qué la Fiscalía no interviene de oficio? Porque mire usted señora, si lo ha dado ha sido el pucherazo más extraño de la historia. ¿Le gustaría que alguien sin pruebas de ninguna clase dijera públicamente que lo del pucherazo lo iba a dar usted?

Cuando se dice tan alegremente que Sánchez iba a dar un pucherazo sin aportar otra cosa que una sibilina maledicencia, la Fiscalía aunque fuera de oficio, debería de haber intervenido, además tachando al gobierno socialista de bolivariano, pro etarra y todo lo que se les antoja a deslenguados bastante liberados de escrúpulos.

Justo cuando estaba en este punto del artículo, María se me hace presente en el despacho para anunciarme que Sánchez va a disolver las Cortes, para citarnos a las urnas a las Elecciones Generales el 23 de julio. Con la herida sin cicatrizar del 28M de las Elecciones Municipales y Autonómicas, me parece una temeridad, porque lo mismo le puede pasar lo que le pasó a aquel que no quería caldo y le pusieron dos tazas, a no ser que Sánchez y su corte de asesores, siempre más propensos a la equivocación que al acierto, tengan datos que aún no son públicos, o, que quiera ir a las elecciones para en una quijotada monumental, darle al pueblo la oportunidad para que elija por quien quiere ser gobernado. Sería una prueba de honestidad más allá de lo sublime, pero mucho me temo, que los socialistas y la compaña han perdido el oremus, aunque ya digo, es muy probable que el 23J reciba en la misma mejilla la bofetada repetida del día 28M. Eso les podría dejar irrecuperables para un par de Legislaturas.

No se me alcanza a comprender lo de disolver Las Cortes y votar Elecciones Generales a la vuelta de la esquina. Si piensa el Sr. Sánchez que con unas nuevas elecciones va a corregir el varapalo recibido el 28M, aunque realmente, la merma no ha sido para los socialistas en su totalidad, si no los que pululan a su izquierda.

Estas pérdidas nunca pueden ser casuales. A mí me parece que este gobierno ha navegado entre contradicciones, donde ni la música ni la letra han ido parejas. Como los problemas nunca vienen solos y en política tampoco, fíjense en la debacle de Ciudadanos, que le ha pasado lo que le pasó al Titanic, ha chocado con el iceberg de su inexperiencia, la soberbia en política es mala compañera, que se lo pregunten a Aznar y a tantos otros, que más que perder por sus opositores, perdieron por su soberbia. Lo de Ciudadanos fue el hervor de otras políticas desengañadas, pero sin tener nunca la capacidad Inés Arrimadas de una Margaret Thatcher o una Angela Merkel, y claro, esas quiebras, tienen el futuro hipotecado en su propia incapacidad.

Ahora estamos en un momento transcendental con un PP y un Vox crecido, y un PSOE enarbolando su desvencijada nave que de no espabilarse va a hacer un naufragio más que seguro.

Por otra parte, no quiero dejar de enumerar, que el 23J serán llamados a ocupar las mesas electorales, más de medio millón de españoles, y que unos cuantos millones más, estarán tomando sardinas al espetón. Señores del PSOE, vayan con cuidado porque da la sensación de que van cuesta abajo y sin freno.