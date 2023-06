Stefano Mancuso és un dels botànics més populars del nostre temps. La seva defensa de què les plantes són intel·ligents «tant com l’estúpida espècie humana» i la idea que els boscos són superorganismes on tot està connectat i tenen quelcom semblant a una vida social han fet camí més enllà del seu Laboratori Internacional de Neurobiologia Vegetal. Són plantejaments que comencen a ser assumits per bona part del món científic a manca de noves proves que corroborin aquests supòsits.

Després d'escriure diversos assaigs que han tingut ressonància internacional, acaba de publicar la seva primera novel·la: «La tribu de los árboles» (Galaxia Gutenberg). Per promocionar el llibre ha viatjat a Espanya on ha estat objecte de diverses entrevistes. En una conversa amb Israel Zaballa, al diari «El Mundo», Mancuso diu que fan falta entre 50 o 60 anys per trobar solucions idònies. «Per guanyar el temps que necessitem -afirma-, cal plantar un bilió d'arbres. És una xifra increïble. Però tenim l'espai per fer-ho perquè en els dos darrers segles hem talat dos bilions d'arbres. Seria un esforç titànic, però és possible fer-ho». En diversos llocs, aquesta aposta arbòria està fructificant. La ciutat de París, per exemple, ha optat per multiplicar els parcs i carrers verds i s'hi han sembrat 25.000 arbres en els darrers sis mesos. A més, el seu pla urbanístic contempla crear 300 hectàrees de noves zones verdes d'aquí a 2040. Un bon envit de la batlessa socialista francoespanyola, Anne Hidalgo.