El Circ Raluy no ha tingut la mateixa sort que el Lazareto Festival, que l’any passat va gaudir a cost zero de la cessió d’aquest illot del port de Maó per organitzar, durant deu dies consecutius, els seus concerts i banquets. Mentre el Consell va regalar l’ús d’aquest espai privilegiat per a un públic d’alt poder adquisitiu, l’Ajuntament de Maó cobrarà 9.240 euros a la família que regenta el circ per la cessió, durant tres setmanes, d’un descampat ple d’herbes al costat de la carretera de Sant Lluís.

En aquest solar han hagut de muntar la seva carpa i oferir les funcions amb què entretenen els fillets, un espectacle que ha estat mereixedor entre d'altres del Premi Nacional de Circ. Tot amb la prohibició afegida de connectar-se a la xarxa elèctrica, el que impedeix posar l'aire condicionat durant l'espectacle. Amb l'Ajuntament de Ciutadella la cosa va anar pitjor i ni tan sols van ser capaços de trobar un espai disponible en tot el municipi. Vist el panorama, pot ser la darrera vegada que Menorca rebi la visita del circ. L'administració té un problema greu amb el concepte de proporcionalitat. Ho veim quan cobra o regala a segons qui, però també quan imposa multes per les infraccions que ha de vigilar. Al Departament de Mobilitat del Consell li han tremolat les cames a l'hora de sancionar la multinacional que gestiona la ITV pel desgavell del servei. S'ha limitat a descomptar-li 9.000 euros de la garantia del contracte i ha desistit de la multa coercitiva de 3.000 euros diaris amb què va amenaçar si seguia vulnerant el termini màxim de les cites. En canvi, el mateix Consell presumeix de posar multes de 40.000 euros als particulars que lloguen un pis a turistes sense llicència o 25.000 euros a qui amplia sense permís deu metres quadrats d'una caseta as Grau. A Menorca surt molt més barat tenir una finca ramadera i abocar 19 tones de purins cada any a un torrent, contaminant els pous d'aigua de la zona. Aquesta infracció ha estat sancionada per la Conselleria de Medi Ambient del Govern amb 5.700 euros. Alguns tenen l'escala de valors totalment capgirada.