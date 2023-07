El 1975 el llavors president francès Valéry Giscard d’Estaing va crear el Conservatori del Litoral, un organisme independent que té encara avui la missió de comprar terres a la costa per a protegir-les i regenerar-les paisatgísticament. Un any després, Giscard d’Estaing li demanà al seu primer ministre, el també conservador, Jacques Chirac, que poses fil a l’agulla per frenar la degradació estètica dels pobles i ciutats de França. Com explica el periodista Andrés Rubió al seu llibre «España fea», el resultat va ser molt positiu perquè va reforçar el paper d’urbanistes, arquitectes i paisatgistes al país veí. De fet les retransmissions diàries del Tour serveixen no només per veure ciclisme del bo sinó també la bellesa de la gran majoria de llocs pels quals passa la cursa.

Aquest exemple podria ser aprofitat com a referència del nou equip de govern del Consell de Menorca. Descartant, per descomptat, la utopia del creixement zero, els conservadors tenen l'oportunitat de demostrar que també saben vetllar pel paisatge i la natura de Menorca. Màxim quan, tot i que imposada des de Mallorca, la persona de Vox amb la qual els toca pactar no és un torero o un negacionista antivacunes sinó una arquitecta que pel seu ofici pot donar mostres de la seva sensibilitat envers el territori insular i, fins i tot, imitant els esmentats gaullistes, podria crear una oficina encarregada de detectar bunyols urbanístics perquè deixen d'embrutar la nostra geografia.