Des que ha començat la temporada he percebut un empitjorament de les nostres platges a nivell general, i sembla ser que no s’ha donat d’una manera tan intensa a la resta d’illes. Una evidència d’aquest empitjorament ha estat el retrocés de l’arena que han sofert cales icòniques com Cala Mitjana (de fet, Cala Mitjaneta ha desaparegut) o les platgetes de la línia de costa entre Sant Adeodat i Binigaus, també Es Platjals i Son Xoriguer.

Estic d’acord que aquest fenomen és mal de prevenir i depèn de diversos factors, hi ha anys que perden arena, i d’altres que en guanyen, però no estaria de més cercar solucions perquè aquesta situació no es faci tan incòmode, de fet hi ha indrets (a Balears mateix) on s’hi restableix l’arena perduda a certs arenals i depenent del tipus d’arena, i amb el cas de platges on hi queden descoberts els còdols (és el cas de Son Xoriguer), aquests còdols almenys es retiren per la pròpia seguretat i comoditat dels banyistes, aquí res de res.

El retrocés de l’arena és un fenomen natural, tot i que en aquests casos la presència de posidònia a primera línia enguany no ha servit de molt. Hi ha altres factors, no tan naturals, que també han empitjorat la imatge de les platges, com la neteja, que damunt el terreny està mostrant signes d’insuficiència i d’incapacitat per mantenir nets els arenals, i pel que fa al servei de neteja del litoral encara és pitjor.

L’altre dia mirava imatges recents que publiquen els banyistes a diverses aplicacions de Google, com Maps, i a xarxes socials com Instagram, me vaig posar a comparar platges d’Eivissa i Menorca, he de dir que crec que anem massa sobrats fent tanta propaganda de tenir les millors platges del Mediterrani, òbviament Eivissa no té una Cala Macarelleta, o una Cala Galdana, tampoc una Pregonda, però sí que he de dir que en la gran majoria de casos, a les fotos, l’aigua de les platges d’Eivissa es veia neta, l’arena abundant i lliure tant d’algues com de residus, mentre que a Menorca hi havia diverses platges amb aigua verda i estancada (Cala Galdana, Cala Blanca, Cala en Porter, etc.), moltes algues encara sense retirar (Macarella, Son Saura, etc.) i fins i tot fotos específiques de trams de costa plens de plàstics... no saben les administracions, que existeixen mecanismes per evitar (o minvar) els efectes de l’aigua estancada o de certes algues que coloren la mar amb la calor?

És lo que fa anys que ja han solucionat a moltes cales d’Eivissa, com Portinatx o Cala Llenya, aquí, que jo sàpiga, no. Un altre problema de les platges menorquines és la falta de regulació dels concessionaris d’hamaques, els darrers dies hem pogut llegir a Es Diari la mala praxis de certs playeros... si a tot lo mencionat anteriorment hi sumam diversos abocaments fecals que també hi ha hagut darrerament, tenim el còctel perfecte per acabar de destrossar la imatge de Menorca. Queda molta feina per fer, i la sensació de massificació de certes platges (també per falta de gestió) durant dos mesos a l’any, no és ni molt menys l’únic protagonista, falta pressupost i ganes per mantenir la nostra illa cuidada i neta.