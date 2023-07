El pròxim 17 de gener ja no serà la Diada del Poble de Menorca. Continuarà sent Sant Antoni, el patró de l’Illa, i el Consell organitzarà activitats amb els ajuntaments, però ja no li diran diada perquè en aquesta illa es polititza fins i tot el nom de les festes: la dreta ho vol d’una manera i l’esquerra d’una altra. Els guanyadors de les eleccions editaran un programa d’actes amb molt d’article salat, afegiran banderes, himnes i homenatges florals. Els perdedors ho criticaran i es vessarà un poc de tinta amb la polèmica, però en el fons tot seguirà igual. Tornarem a sentir el president de torn reivindicant al saló de plens que el Consell és el govern de Menorca quan, en realitat, és una administració local amb unes competències limitades que fins ara li ha vingut prou just de gestionar.

El pacte de govern que han signat PP i Vox per als pròxims quatre anys té la virtut de no prometre grans coses. A diferència dels anteriors mandats no hi trobam un projecte emblemàtic amb el qual Dolfo Vilafranca vulgui ser recordat en el futur. Molts es donarien per satisfets si és capaç de reduir burocràcia, acabar les obres de la carretera general i licitar les noves línies d’autobús. Ni tan sols promet derogar el susanisme, per emprar la terminologia que triomfa al debat nacional, i es conforma a introduir canvis puntuals al Pla Territorial i a la Llei de Reserva de Biosfera que ha heretat de l’esquerra.

Fins i tot la diputada de Podem Cristina Gómez tenia el candidat del PP per un polític moderat, una percepció que ha canviat amb el pacte amb Vox. De moment, però, ha iniciat una transició tranquil·la amb l’aprovació d’un organigrama intern que calca l’estructura del tripartit i on la promesa de reducció de sous públics s’ha vist descafeïnada per haver hagut d’entrar amb calçador el seu soci sobrevingut, encara que per gestionar un departament buit de competències i del qual no en coneixem cap proposta.