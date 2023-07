El portal de la Conselleria de la mar i del cicle de l’aigua del Govern Balear, mostra l’índex de sequera hidrològica en forma de semàfor: verd normalitat, la situació dels aqüífers és estable i bona. Groc prealerta, comença a minvar i s’han de prendre mesures. Taronja, escassos. I el vermell és greu, requereix restriccions d’aigua.

Menorca encara es dibuixa verda, tot i que és important assenyalar que el canvi d’escenari es produeix quan una unitat de referència està un mínim de 2 o 3 mesos, i que també es requereix per tornar a l’estat de normalitat. O sigui, que -de vegades- estem en groc.

La Mediterrània, com també en d’altres punts d’Espanya, constata un minvament pluviomètric, i un augment de la temperatura que produeix escassetat hídrica per l’increment de l’evaporació potencial. L’exigència de la vegetació i dels cultius creixerà.

Per açò, valdria un control empresarial. També estaria bé que tota la ciutadania practiqués els consells generals d’estalvi, començant per la cadena de l’excusat o les dutxes ràpides. I que tanquem l’aixeta definitivament als jocs d’aigua de fillets i filletes de les escoles d’estiu, de trobades veïnals, o festes de l’espuma dels ajuntaments durant les festes patronals, entre d’altres. Tot açò, rarament té una gran presència mediàtica, però sí una importància cabdal.

Cal conscienciar a tots els estaments de la societat per no deixar que el futur d’un bé escàs es filtri per les nostres mans.