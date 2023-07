1- Bueno pues, ya está. Ya se ha votado. Podríamos titular aquello de ¡Menorquines y españoles todos, el sanchismo ha perdido las elecciones! Pero eso, siendo cierto, no sería justo porque aunque sí lo ha hecho no se ha podido acabar con su presencia. Seamos honestos. El PSOE, como acostumbra a hacer el Madrid, ha re-mon-ta-do! Increíblemente pero lo ha hecho. Aunque algunos lo consideremos triste.

El resultado electoral deja un tablero endiablado. Todas las encuestas y trackings han quedado desprestigiados. Al final parece ser que un cierto tipo de gente ha valorado más el reparto de dineros públicos a troche y moche, las particularidades de la demagogia populista distribuida por muchos medios de comunicación, al análisis de las tensiones políticas que hemos sufrido en los últimos cuatro años. Por parte del PP creerse las encuestas ha sido letal. Confiarse demasiado y cometer errores de bulto como el espectáculo de Extremadura, la no participación en el debate a 3 (4), anunciar que preferiría el apoyo del PSOE al del de Vox, demonizar a su socio natural y avergonzarse de su posible apoyo, su cariz pastelero, la esclerosis múltiple de una moderación desubicada, etc. le han pasado factura. Los oídos más finos ya escuchan tambores de guerra en Madrid. ¡Qué humillación escuchar gritos a favor de Ayuso en la noche en la que uno debería de haber sido protagonista único!

Han sido unos resultados endiablados todavía no resueltos porque abren muchas incógnitas sin ser descartable una repetición de elecciones.

A nivel menorquín, los resultados han sido los previsibles: el Senador ha sido para el PP por presentar al candidato mejor preparado. Vox, jugando con un juvenil, ha mantenido el tipo lo que demuestra que el partido comienza a estar electoralmente asentado en la Isla. En cuanto al Congreso también lo previsto aunque pocos podrán dudar de que el candidato Sr.Barber era el más cualificado profesionalmente, un lujo para la isla que todo un Contraalmirante de la Armada quisiera representarla. Aunque eso va a gustos …ideológicos, naturalmente. Pero felicitemos a todos los que han conseguido su acta. Los menorquines lo han querido así.

2- Ha sido una alegría enorme ver como el programa de fiestas de Es Castell está redactado este año en nuestra modalidad menorquina. Es el primer pueblo menorquín que desecha la estúpida corrección política, esa imposición bobalicona, que afianza al ‘primer sol de España’ como proa y ejemplo para los demás pueblos con el fin de hacernos sentir más menorquines y menos colonos forzosos de un imperio que no existe. Para mayor ‘orgullo y satisfacción’ la página web del Municipio también está redactada en la modalidad menorquina. Más aplausos. ¡Qué lejos queda la realidad social de los despachos subvencionados! Si no somos nosotros quienes defendamos las características propias de nuestra personalidad, nadie lo hará. Y la perderemos.

Por otra parte, a raíz de que el nuevo Consejero de Cultura del CIM Sr. Joan Pons Torres utilizara nuestra forma local menorquina para unos comunicados ha eclosionado el histerismo en las zonas acopladas a lo políticamente correcto. Haber escrito ‘Deports’ (como se usa en la Isla) en lugar del colonialista ‘Esports’ casi les provoca un soponcio. Escribir correctamente el nombre de ‘Mahó’ también les ha supuesto un calambre mental. Pero recordemos que utilizar el topónimo Mahó no es extraño en el CIM. Ya lo hizo el consejero de la ultraizquierda Josep Portella cuando ocupó el cargo de Conseller de Cultura aunque luego al parecer, inducido por las presiones medioambientales del microclima creado por el nacionalismo, volvió a caer en el error del Maó.

Una curiosidad ¿Por qué se desprecia y se insulta chulescamente a quienes defienden el uso de nuestras palabras propias, de nuestras expresiones, verbos, artículos, cultismos, topónimos históricos no inventados, etc. ¿Tanto miedo tienen a que la gente despierte de una vez y comprenda el engaño masivo al que ha sido sometida?

Somos muchos los que esperamos ‘mucho’ del nuevo Consejero de Cultura del CIM, Joan Pons Torres y de este nuevo gobierno PP-Vox. Y esperamos que, para dignificar la Isla, todos los escritos y notas de prensa del CIM sean evacuados desde ahora en menorquí y que se acuerde no subvencionar a los que nos quieren imponer una forma lingüística distinta a la nuestra. Esperamos también que el español sea normalizado y puesto al mismo nivel de nuestro menorquín. Sin complejo alguno. Balears tiene dos lenguas y eso tiene que evidenciarse.

También hay que esperar que el IME deje de ser una embajada de sensaciones forasteras para convertirse en un instituto de cultura que defienda nuestra personalidad y no la de otros. Quien paga, manda. No se olvide.

* * *

Notas:

1- Un grupo de amigas mahonesas de sa banda de s’Arraval, Duc de Crillón i des carrer des Forn, todas ellas mayores de 90 años, acostumbran a reunirse en una heladería des carrer de Ses Moreres i fan sa gran xalada.

2- Cambio climático-Agenda Urbana: ¿Pero qué tienen que ver unas obras de reforma de la Explanada o la rehabilitación del antiguo edificio de Correos en Mahón con el cambio climático? Una cosa es una inversión positiva y otra una imposición ideológica perversa y empobrecedora. No confundan a la gente.

3- ¿Sabía alguien de la existencia de una ‘Direcció Comunicació de la Vicepresidència Tercera del Govern, Sra. Teresa Ribera’ que se expresara en catalán, en Madrid? Pues ya lo sabemos.

4- Felicidades al alcalde Mahón por su victoria en las pasadas elecciones locales. Es agradable saber que ya no depende de la ultra izquierda. Por cierto ¿por qué no imita a su colega de Es Castell y publica el programa de ses festes de Gràcia en nuestra modalidad menorquina? No sabe lo que se lo agradeceríamos. ¡Venga anímese y déjese de tutelas nacionalistas!