Totes les persones busquen ser felices, aquest desig va enllaçat en el ser humà i tots, d’una o altra manera, cerquem la felicitat.

Si la recerca de la felicitat és potser el principal motiu que ens mou a viure, convé pensar on i en què basem la felicitat.

Si fem cas de la oferta pública que ens situa com a «felicitat» el prestigi social, el lluïment, el plaer, el poder o el diner, podem arribar a ser coneguts, respectats o temuts, admirats o envejats, però..., feliços?

No ens enganyem! No ens mentim a nosaltres mateixos i mirem de cercar la felicitat amb la veritat, o sigui la felicitat que ve de dins nostre, la que ens arriba quan sabem que hem fet les coses ben fetes, quan hem cercat gaudir amb la felicitat compartida.

Tots hem vist gent plena de poder i de prestigi social, amb unes cares de pomes agres i de mirades tristes que no són els millors exemples de felicitat, i també, per sort, veiem bona gent solidària que es llencen al mar a l’ajuda dels que van perduts entre naufragis i quan tenen una criatura o una persona als braços la seva cara s’il·lumina. Qui diu al mar diu als carrers, als hospitals, a les innombrables ONG’s, missioners i missioneres, metges i educadors, que es llancen on hi ha els problemes i en donar ajuda enfrontant la realitat, la veritat, la generositat, els dóna felicitat.

Uns s’han deixat enlluernar per pedruscalls que brillen i quan n’han tingut uns quants n’han volgut més i més i més, sempre insatisfets i mai feliços. Altres han tingut un somriure d’infant, uns ulls brillants d’enamorat, petons i abraçades que els han omplert el cor de felicitat, perquè en aquests somriures, petons i abraçades hi han trobat veritat.

Uns han donat la cara per interessos i per diners i sí, potser n’han aconseguit més, però els que han donat la cara per les persones, malgrat el patiment que comporta aquest estimar els més dèbils, aquests, tenen una pau interior que els surt de dins i que reflecteixen aquesta pau als rostres que ens fa pensar que són feliços de veritat.

No cal ser herois, però no siguem estúpids i no ens enganyem. Cerquem la felicitat en el bé, la bondat i amb la veritat per endavant.