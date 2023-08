¿Cómo están queridos lectores? Espero que igual de relajados y felices que Amancio Ortega contando los bitllets que gana con la ropa que le cosen en Camboya. Ya sé que estamos en verano y que es un tiempo que invita a ser optimistas, pero a uno se le cae su fe en la especie humana cada vez que lee noticias como esta: «Sale a subasta el cepillo del bigote de Freddie Mercury», y parece que sacarán una buena pasta por él porque dicen que será como tener un poquito de su ADN, alerta que algún lumbreras mil millonario, de los que se aburren como ostras, no le dé por intentar clonarlo para pasar el rato. Nosotros a pesar de estar en pleno «agobiosto» no le perdemos el pulso a la información más veraz. No es nada burdo así que vamos con ello. Vamos con el canal de información que dirige el multipremiado profesor John Wilson, asiduo visitante de nuestra Isla y especialista, entre otras muchas cosas, en el noble arte de evacuar sin necesidad de ingerir kilos de kiwis.

Recibo en mi humilde morada a John Wilson para que me de las exclusivas y destapar las noticias que podrían cambiar el sentido de rotación de la Tierra. La única condición que me puso el sabio de John es que tuviera la nevera repleta de unas deliciosas largers de Grahame Pearce de Sant Climent. Le comenté que en gustándome las largers más que a un neoliberal la privatización de un hospital, me quedo con la deleitable variedad brown. Así que decidimos petar la nevera con la mitad exacta de cada variedad. Nosotros sí que sabemos llegar a acuerdos no como otros. Igual lo que hace falta es más lúpulo y menos mala hostia, así en general.

Lo primero que me contó el profesor Wilson fue su llegada en barco a Menorca, porque encierra conspiraciones increíbles. Según el profesor y youtuber las butacas del barco de Grimaldi «Ciudad de Barcelona» han sido diseñadas por los descendientes de los que idearon los potros de tortura para la Inquisición. Esas butacas infernales las fabricó alguien que piensa que «ergonomía» es un nombre élfico. Esas butacas demoniacas están patrocinadas por los fabricantes de Enantium y por el colegio de Fisioterapeutas del Hemisferio Norte, a los que no les van a faltar clientes mientras ese buque barra bañera surque las aguas del Mediterráneo.

Tras la ingesta de unas cuantas cervezas mi ya amigo íntimo -subidón etílico de la amistad- John Wilson me contó que en el reciente encuentro del Papa católico con los jóvenes le preguntaron a la gran teóloga Tamara Falcó, como lleva eso de ser rica y famosa y hacer gala de ello cuando Dios lo que pide es humildad y sencillez, a lo que Tamara contestó: «O sea, no sé, porque Dios me ha puesto ahí». Pues ya está, que Dios te ha puesto donde los desahuciados pues te jodes que es palabra divina y das gracias con tres Aves María. Que en cambio Dios te ama y te bendice como propietario de 400 viviendas para que especules a lo bestia con ellas, pues da gracias y reza lo que sepas para que los desahuciados del mundo no se mosqueen y te quemen los 400 pisos y el Tesla.

Según John Wilson la facho esfera no descansa, les meten el caño gordo de los dólares a los medios que adoctrinan con sus teorías turbocapitalistas y en cambio censuran canales como el del profesor que trabaja duro por la verdad. Pero aquí estamos nosotros, directos a la resaca y dispuestos a seguir publicando se ofenda quien se ofenda. Porque si la verdad pica, no mates al mensajero, sencillamente cámbiala. Seguiremos informando. Lúpulo y feliz jueves.

