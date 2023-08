Al magnífic llibre «Xuts Centenaris» hi apareix una fotografia del primer equip del CD Menorca a l’Esplanada de Maó feta el 1920. El 1922 ja hi havia futbol as Mercadal, tot i que el Club va ser inscrit el 1923. L’Alayor FC (s’Esbrell) i el CD Alayorense es van donar d’alta durant el 1924 any en que també es van allistar el CE Ferreries i el Centro Sportivo San Cristóbal des Migjorn Gran, que el 1920 tenia com antecessor un equip anomenat La Palmera.

No sempre està clara la data exacte en que un Club va obrir els ulls a la llum, ja que amb el pas dels decennis les dades i els fets s’embullen i es confús clavar amb precisió quan els primers directius van decidir ajuntar-se.

La doctrina que emana del Dret no és unànime en precisar el moment que una societat obté la personalitat jurídica, l’opinió majoritària– entre elles la del catedràtic de Dret de la Universitat Autònoma de Madrid, Cándido Paz–, és que la identitat pròpia com associació, s’adquireix quan es donen senyals de vida amb actes externs i notoris que donen testimoni de la seva existència, ja que per participar en activitats, el més normal és que hi hagi hagut un acord de voluntats i seria aquest el moment en que s’adquireix el just reconeixement com a viva.

Per la seva banda els historiadors per aclarir cronològicament en quin moment la societat va venir al Món, també necessiten lògicament comprovants. Tan pels lletrats com pels que escriuen la vida dels Clubs, la prova per excel·lència que permet precisar amb rigor la data correcte, és l’acta de fundació i una nota de premsa que doni notícia d’aquesta. En absència d’una o altra el primer partit jugat o qualsevol altra participació, permetrà establir que la societat es va organitzar en algun moment anterior.

En conseqüència per fixar la fundació podem basar-nos per un costat en la documentació oficial: L’acta de constitució i la data que hi figuri, la que consti en els Estatuts, la d’inscripció al registre d’associacions, la de sol·licitud d’ingrés a la federació de futbol o la participació en qualsevol competició organitzada per la federació de futbol pertinent. Per l’altre, dona també legitimitat la documentació no oficial: Nota o ressenya de premsa on es doni constància de la creació d’una societat o de qualsevol activitat en què participi, un anunci o cartell publicitari en què s’esmenti aquesta i també, la documentació gràfica i l’epistolari privat entre els membres fundadors on es faci referència a la seva constitució.

Com veiem el futbol tan estricte en els seus reglaments, és en aquest tema de la màniga ampla, brindant un ampli ventall d’opcions on agafar-se, per establir quin dia, mes i any, un club va ser fundat i la data no sempre serà la mateixa depenent dels comprovants i credencials que es vulguin aplicar.

L’Elx mateix per exemple, el club frangi verd mantenia el 1923– any en que es va federar–, com la data senyalada. Ara tens que hi ha documentació que verifica l’inici de la seva activitat el 1922, així la directiva va prendre la decisió salomònica de celebrar els cent anys d’existència durant tota temporada abastant el 2022 i el 2023.

Un altre cas, el 1903 un grup d’estudiants madrilenys i biscaïns van fundar un equip filial de l’Athletic Club de Bilbao, anomenant-lo Athletic Club Sucursal de Madrid. El 1907 es va inscriure al registre d’associacions com a Athletic Club de Madrid i posteriorment, el 1939 es va fusionar amb l’Aviación Nacional, essent la nativitat del llegendari Athletic Aviación Club.

El 1941 va canviar-se el nom a Club Atlético Aviación i no fou fins el 1947, que es va batejar finalment com Club Atlético de Madrid. Tot i els canvis de nomenclatura no va perdre la identitat i celebrà el centenari el 2003, quan feia els cent de l’inici.

Una darrera mostra, -aquesta més propera- és el Reial Club Deportiu Mallorca. L’acta de constitució assenyala el 1916 com l’any d’entrada a la vida, amb el nom de Real Sociedad Alfonso XIII. Posteriorment amb l’arribada de la Segona República (1931) es canvià el nom per Club Deportiu Mallorca, és a partir del 1947 que es posa de nom Real Club Deportivo Mallorca. Els vermellons van fixar les arrels en l’ acta de fundació, celebrant el seu primer centenari el 2016.

En conclusió, uns decideixen celebrar la centúria a partir de quan van començar a jugar, altres quan es van fundar i son molts els que trien quan es van inscriure… Arribar als cent anys d’existència no és a l’abast de qualsevol, és un fet extraordinari, així que lògicament que cadascú celebri el primer alè quan ho consideri més adequat i molta enhorabona! Ara toca al Ferreries.