Passava jo pes carrer Sant Jaume de Sant Climent i vaig recordar que ja fa anys hi van haver vesins que van rallar de convertir aquell carrer en una rambla peatonal i arbolada.

Encara que sa idea no és nova, s’altre dia, per un moment, me la vaig imaginar feta i acabada: idò, imaginau convertir des d’es Pla fins as final des carrer, que ara de fet és sa carretera regional nombre M-12, en un passeig que donaria vida social as centre des poble. I no tan sols açò sinó que incentivaria a possar-hi més locals comercials (amb terrasses per seure a la fresca sense es perill des cotxos) i a animar i fomentar sa convivència entre es santclimenters.

Per qualcú açò pot ser considerat una proposta polèmica però un creu que sempre és interessant rallar de possibles millores pes poble. A més vulguin o no vulguin es temps mos durà a cercar noves formes d’ entendre sa vida i sa convivència.

Aquest projecte, dòcil i pacífic, milloraria sa seguretat des vianants i, com deim, ajudaria a conformar i consolidar un autèntic pulmó comercial i social.

Naturalment aquest canvi implicaria haver de desviar sa carretera de Cala en Porter o bé, vinguent de Mahó, per sa banda de Mussuptà, o bé pel sud, per darrere es camp de futbol. Es projecte també implicaria engrandir sa bossa d’ aparcaments de davant Es Casino i crear-ne d’altres, per suvora Es Camí de sa Forana o per darrere s’escola. Us puc dir que en es poble n’ hi ha que creuen que açò podría ser beneficiós tant pes vesins com pes comerciants com ha succeït as Mercadal i a Alaior.

Es projecte aquest també podria obrir sa possibilitat de proporcionar sòl per construir noves vivendes, tant privades com, especialment, socials, pes joves santclimenters que ara ho tenen molt malament per poder quedar-se a viure a n’es seu poble. Però, alerta, no s’hauria de caure en ses mateixes errades comeses a s’avinguda de Sant Lluís on s’hi van construir edificis massa alts. «Mesura, cavallers, mesura». S’ ha d’ impedir s’especulació.

Ja us dic, açò només és una proposta sense cap ànim d’esgavallar ni molestar ningú. Ara són es polítics es que haurien de dir sa seva. S’actual batle de Mahó té came de santclimenter. A lo millor li podría interessar. I no estaria gens malament que s’Associació de Vesins proposessin una Consulta Popular per sebre si sa idea podria ser aceptable o no. Seria una forma magnífica d’exercir sa democràcia directa per sebre quin futur volen es santclimenters pes seu poble.

Bones festes a tothom.

Nota: Un agraïment molt especial a en Bernat Pons (des Formatges) pes dibuix que acompanya aquest escrit. Mostra perfectament sa idea proposta. És un artistàs amb es llapis. Gràcies.