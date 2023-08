Luis Rubiales, president de la Reial Federació Espanyola de Futbol, ha demanat perdó per la besada forçada a la jugadora Jennifer Hermoso en la celebració del Mundial. Quina llàstima que sigui la imatge que ha donat més voltes al món, i que després de nombroses crítiques, hagi provocat el «segurament em vaig equivocar, ho he de reconèixer». El dirigent futbolístic ho ha justificat en el context d’un moment entusiàstic i fervorós, declarant que en el nostre país ho entenem de forma natural, però que fora havia generat molt rebombori.

El gest de Rubiales és greu, però la reacció encara ho és més. Com a responsable d’un ens públic està avalant que en un moment d'eufòria un cap pugui fer açò a una treballadora seva. En qualsevol feina, pública o privada, determinarien l’actuat com una causa severa del protocol d’assetjament laboral, donant curs al corresponent expedient disciplinari.

El que entenem en aquest país, senyor Rubiales, és que la imatge de campiones del món, tradicionalment lligada als homes, s’ha invisibilitzat per un model vinculat a la masculinitat tradicional i a una conducta que sorgeix de manera innata. Com tantes, i com si res, que es poden justificar de moltes maneres, però la qüestió és que són excuses de mal pagador, perquè el fet no es pot acceptar de cap manera. Ni en un vestuari, ni davant els ulls de tot el món

Avui hi ha Assemblea General Extraordinària al respecte, i desitgem un país amb representants exemplars.