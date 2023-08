Hoy voy a desvelarlo: soy miembro de la asociación Amics de Mahó, una asociación privada, sin ánimo de lucro y con ninguna consideración hacia las subvenciones ni a las limosnas al uso. Su objetivo es amar la ciudad de Mahón en su versión histórica: Mahó.

También informo de que soy su único asociado, quede dicho ya. Y no hay más miembros, ni de momento los admito como fundador que soy de ella, porque nunca he hecho proselitismo de las bondades de dicha asociación más allá de publicar anualmente, cada 4 de septiembre y como siempre, una pequeña esquela en este diario local con motivo del ataque que sufrió Mahó por parte de los turcos hará pronto ya 500 años. Un hecho que a lo visto por los hechos administrativos no ha contado jamás con el más mínimo respeto ni consideración en los últimos 488 años por parte de ningún resorte administrativo mahonés (ni menorquín).

Por no tener, Mahón, es decir Mahó, no tiene ni una triste plaza, ni tan solo una sencilla placa, ni una, para recordar aquel hecho terrible. Sí, nadie (a excepción de la señora Mariana Vinent que lo recuerda anualmente en este diario y del amigo Lucas Pons que viene ofreciendo un detalle floral encendiendo una vela en la capilla de Santa María en memoria de nuestros antepasados asaltados, asesinados y deportados), nadie más en el antiguo ‘Municipium Flavianun Magontanum’ parece interesado en querer guardar la memoria de los cientos de asesinados y miles de deportados. Nobody. Un misterio indescifrable. Simplemente se borra la historia y ya está: nunca sucedió. Pero no: sí sucedió.

Bueno pues, me gustaría explicarles que me sentí forzado a fundar esa asociación individual después de haber hablado, que recuerde, con todos los alcaldes que ha tenido Mahón en, como poco, los últimos 35 años, rogándoles que dedicaran un mínimo de atención a este asunto. Pero como canta, aún, Mick Jagger, nunca obtuve satisfaction.

Aprovecho para comunicar que la próxima Asamblea plenaria de la asociación se celebrará el próximo dia 3 de septiembre con el siguiente Orden del Día. Punto uno: lectura del acta anterior. Una lectura que obviaré porque me la sé de memoria. Punto dos y único: Reprobación de la desidia administrativa ante la muerte de cientos de mahoneses/menorquines y la deportación de tres mil más. Finalmente en ruegos y preguntas se admitirán solo las sugerencias que considere el Presidente y único socio que asistirá a la Asamblea.

Porque sí, la ventaja de ser el único asociado a esta asociación, asquerosamente privada y elitista, es que yo mismo la dirijo, yo mismo me la guiso y yo mismo me la como. Y, claro, yo mismo me la financio. En el fondo me siento como uno de esos ‘one man band’, esos músicos bohemios callejeros, principalmente anglosajones, que llevan sobre su cuerpo toda la orquesta que necesitan para crear música. Con las manos tocan la guitarra, con los pies la batería y con la boca soplan su sección de viento. Además cuando andan mueven su cabeza tocando un platillo o ‘whatever’. Sí, me siento como un hombre orquesta, lo que significa el cenit y la plenitud máxima del individualismo, en aquel caso musical, y en éste moral.

Algunas gentes aburridas o inducidas por el micro clima que impone la triste plebe gremial del nacionalismo, podrán pensar que ser miembro de un club que solo tiene un miembro es una ‘charlotada’ o una excentricidad. O algo que nos acerca a lo proclamado por Groucho Marx. Bien, pueden pensar lo que quieran pero no duden de que tiene inmensas ventajas porque no saben lo cómodo y placentero que es no tener que discutir con nadie (es decir no perder tiempo en xerrameques insoportables e insostenibles). Quizás no tener otros asociados es una forma de autodefensa y de reafirmación del individualismo latino y mediterráneo. Al final estar solo puede ser todo un síntoma de madurez. La soledad ayuda a crear.

Un rezo por favor para los mahoneses caídos en 1535 (y para sus aliados menorquines que intentaron evitar el drama) DEP.

Notas:

1- ¿Y por qué no se expulsó a Iker Casillas cuando, celebrando otro campeonato mundial, besó ante toda España a la buena de Sara Carbonero sin su previo consentimiento? Lo del calvo es puro dogmatismo puritano.

2 ¡Viva Valencia y los valencianos! Y el valenciano, idioma concreto...

3- Estafa: El PSOE ‘prestará’ los 290.000 votos al PSC recolectados en las provincias de Tarragona y Gerona para que Junts y ERC puedan formar sus propios grupos parlamentarios en Madrid al no alcanzar por si mismos el 15% necesario para hacerlo. Es decir, votar a Sánchez y al Illa ha servido de hecho para dar el voto y beneficiar a los separatistas. Igual, por otra parte, que en el resto de España. Una estafa colosal.