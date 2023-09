Ja fa uns dies que la temperatura és més fresca, els dies més curs, i un dels símptomes característics de que l’estiu s’acaba és trobar a la bústia la programació CEPA Joan Mir i Mir, la guia d’estudis de l’Escola d’Adults.

Les aules de formació de persones adultes de Menorca ofereixen formació flexible, quasi a mida, i compten amb l’assessorament i l’orientació del professorat en cadascun dels àmbits, fins i tot, elaborant itineraris personalitzats per a l’alumnat.

L’he tastada vàries vegades, quan vaig canviar d’ofici, em va ajudar a treure’m el grau mitjà d’administrativa, per cursos específics, i per preparar-me les proves de català. Avui, la formació continua és una necessitat en l’àmbit laboral, i també ho ha de ser en el terreny personal, compromís imprescindible per a progressar.

Sempre m’ha sabut greu que no gaudissin d’unes instal·lacions que vagin d’acord amb tot el que proposen: ensenyaments inicials, estudis d’ESO, competències claus del SOIB, idiomes, informàtica, expressió i creativitat, humanitats i recursos, ciències i natura, salut i creixement personal, gastronomia, cursos en línia, excursions per Menorca, tallers artesanals, etc.

El «català acollida» que s’ofereix d’octubre a juny, 2 hores per setmana, pel mòdic preu de 20 euros, és perfecte per a tots aquests metges i metgesses que no venen a exercir a les illes, segons la presidenta del Govern balear. Per un professional de carrera, quin obstacle més barat!