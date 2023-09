Acostumats com estem a agafar avions per viatjar i fer turisme, sovint deixem de banda les coses més properes, com si no fossin per a nosaltres. Sempre s’havia dit que el temple de la Sagrada Família a Barcelona rebia més visites de forans que locals i segurament, estigui passant el mateix amb molts dels monuments que tenim al costat de casa. Diumenge passat, vam improvisar una sortida en família per descobrir el campanar de la parròquia de Sant Francesc de Maó, amb unes vistes de cine sobre el port i la mateixa ciutat. Si ja de per si aquesta església situada sobre un penyal al costat d’un meravellós claustre, privilegia un mirador fantàstic, poder enlairar-se a través de la seva sinuosa escala, permet gaudir de l’experiència encara més.

Noticias relacionadas La senalla Más noticias relacionadas En total em sembla que vaig comptar 83 esglaons, setanta de campanar més tretze de previs per arribar fins al cor, on hi ha la sorpresa de poder obtenir una mirada diferent sobre la nau central del temple. Per cert, que dalt el campanar, on curiosament es fa difícil veure on són les campanes, vam coincidir amb altres menorquins que havien tingut la mateixa pensada que nosaltres i que ens feien la reflexió en veu alta, que també havia estat tot un descobriment per a ells. Pel que vaig veure, la parròquia també ha estat organitzant aquest estiu visites guiades un cop a la setmana, on encara es posa més en valor tot aquest conjunt patrimonial. Badar mentre passegem pels nostres carrers i places i observar-ho tot amb ulls de turista, és la millor manera d’apreciar el que tenim i tal vegada, descobrir o redescobrir coses que fins ara no sabíem. Aquesta és la vertadera essència del quilòmetre zero.