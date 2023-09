Que Balears sigui un destí turístic car, no és notícia. Aquesta temporada, l’escalada de preus s’ha disparat, i afecta també als residents. Hem tingut més visitants que mai, que han fet una estada més curta i que sembla que no han gastat tant com l’any passat. Els d’aquí, els qui hem pogut sortir, també ho hem fet menys dies. Apart de l’encariment general dels productes de primera necessitat, suportem el sagnant problema de l’habitatge.

Com que avui és un dia per a l’ocasió, faré referència al preu de la tradicional beguda de Festes, un encariment que s’ha comentat molt al llarg de l’estiu. Noticias relacionadas La formació d’acollida Más noticias relacionadas El perquè de la popular «pomada», o gin amb llimonada a Ciutadella, és molt simple: a Menorca vam introduir el gin durant la dominació britànica, beguda d’alta graduació que va ser molt ben acceptada pels autòctons. D’altra banda, l’aigua llimonada era la beguda típica que refrescava l’estiu; encara que era sense gas i avui en dia la coneixem amb gas. Poques diferències de Sant Joan a Gràcia: 2,50 petita, 3,50 més gran, 4,50 granissada, 6 amb llimona natural, o fins a 8 euros per qualque coneguda barra del centre històric. Molts, s’han decantat per la cervesa, freda i menys costosa, que no té res de tradicional. Els més joves fan botellot, més barat i sense control durant les Festes. Però el principal problema esdevé quan la gent abusa de l’alcohol com a part de la diversió, i les ordenances municipals hauran d’acabar regulant la situació.