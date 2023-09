Han començat a proliferar dins el paisatge urbà amb més fortuna o menys (ja n’hem perdut un pel camí amb la darrera ventada) els pàrquings solars. Sens dubte, són una manera intel·ligent d’aprofitar cobertes per generar energia solar que va més enllà del que estàvem acostumats als sostres dels edificis. La transició energètica ha de ser sí o sí perquè no ens queda altre remei com habitants del planeta i perquè a un país com el nostre, amb hores i hores de sol fins a l’avorriment, no semblava coherent.

D'idees per instal·lar panells solars a espais públics imagino que no en falten i aquesta setmana, he llegit que a la ciutat suïssa de Ginebra, han estrenat una estesa sobre més de 200 metres de carril bici, amb una coberta que produeix electricitat gràcies a 860 m² de panells fotovoltaics que la componen. Es tracta d'una prova pilot que conjuga la integració paisatgística i la lluita contra el canvi climàtic que proporciona una agradable ombra als ciclistes que hi circulen. A més, els panells solars, impermeables i capaços de produir electricitat per les dues cares, són entre un 5 i un 15 per cent més eficients que els mòduls fotovoltaics convencionals amb un potencial per generar prop de 200.000 quilowatts hora d'electricitat a l'any, que és l'equivalent al que necessiten 65 llars i que s'abocaran a la xarxa. Jo ho trobo meravellós i m'agradaria pensar que quan s'estiguin projectant tots els carrils bici que encara falten a la nostra Illa, també es tindran en compte aquestes idees. El progrés es tracta d'això malgrat que, per altra banda, més de la meitat de punts de recàrrega elèctrica públics que existeixen a Menorca, estiguin inoperatius.