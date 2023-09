Quan creiem que els OVNIS eren cabòries del passat, ara resulta que han ressorgit amb tanta força que fins i tot la NASA ha decidit crear una comissió d’experts per estudiar el tema. Això sí, als vells objectes volants no identificats els hi han baratat el nom i ara els hi diuen fenòmens anòmals no identificats (UAP, per les seves sigles en anglès). Amb aquesta nova definició pens que la NASA tindrà feina per no acabar perquè de fenòmens anòmals identificats i no identificats el món n’està ple.

Aquesta notícia de l'agència espacial dels EEUU coincideix amb la del telescopi James Webb que ha descobert senyals de vida a un exoplaneta de nom K2-18 b, que orbita al voltant d'una nana vermella situada a cent vint anys llum del nostre sistema solar. En aquest astre no sols s'han trobat evidències de l'existència d'aigua sinó també de dimetil sulfur, un compost vinculat a la presència d'éssers vius i que pel que diuen no fa massa bona olor. Els astrònoms estan avui en una carrera per trobar nous exoplanetes i de moment n'han identificat prop de 40.000 milions tot i que cap tan pudent com el K2-18 b. De fet no ens ha d'estranyar que els kakians vulguin fugir del seu planeta i mostrar l'orella per la nostra terra tot i que com a mínim necessitin uns llarguíssims cent vint anys de viatge, la major part dels quals els deuen passar jugant als marcianets. I si arriben i el que veuen per aquí no els hi agrada?, Uf!, no em puc ni imaginar quina vessa tornar a ca seva.