La correspondència que van mantenir, entre 1948 i 1979, el lingüista menorquí Francesc de B. Moll i l’escriptor empordanès Josep Pla ens acosta al tarannà, el respecte i la mútua admiració d’aquests dos homenots.

La filòloga Josefina Salord Ripoll, incansable en la seva tasca de recerca i dedicació a la cultura de Menorca, recupera i ordena, al llibre «Còmplices per la llengua», editat per Destino, la relació epistolar que van mantenir el prosista més destacat de la literatura catalana del segle XX i el filòleg de Ciutadella establert a Mallorca. Explica la professora Salord que «la primavera de 1948 Josep Pla i Francesc de B. Moll es van conèixer personalment a Llibres Mallorca, la llibreria que el ciutadellenc havia comprat i tot just obert el 2 de febrer a Palma, i s’iniciava així una relació intermitent i una amistat sostinguda fins al final de les seves vides».

Així, podem gaudir de la lectura de quaranta-sis cartes creuades per dos homes amb personalitats ben diferentes, units per una mateixa passio compartida: la llengua pròpia. Mentre Moll s’esmerçava a completar el Diccionari català-valencià-balear, que havia iniciat aquell home de combat que va ser Mn. Antoni M. Alcover, on recull la riquesa i la varietat dialectal de la llengua catalana, Pla contribuïa a la tasca ingent de l’editor menorquí amb tota mena de suports i gestions.

«Aquest recorregut sumari per la correspondència Josep Pla-Francesc de B. Moll evidencia la dimensió clau de la participació de Pla», afirma Josefina Salord, curadora d’aquest llibre reeixit, en referència a la col·laboració constant de l’escriptor per a fer front i superar les dificultats que trobava el filòleg en l’obra gegantina del Diccionari.

Descobrim un aspecte desconegut de l’autor d’El quadern gris: el de valedor a ultrança de Moll. Ho confirma la petició de Pla al llavors alcalde de Barcelona, Josep M. de Porcioles per a finançar la refecció dels dos primers volums del Diccionari. Porcioles acceptà la proposta.