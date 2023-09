Un dels elements que serveixen per adonar-se del nivell de desenvolupament d’un país són les seves infraestructures i el seu estat. Com a concepte és molt ampli i sovint, s’associa directament a l’obra pública, però podríem dir que fa referència al conjunt d’instal·lacions, de serveis o fins i tot de mitjans tècnics amb què els ciutadans comptem. Estem parlant de xarxa viària, de telecomunicacions, d’edificis públics o de tot allò que es finança amb recursos públics.

En aquest sentit, si hi ha un equipament públic a Menorca que es pugui afirmar funciona i que ha sabut evolucionar i adaptar-se a les necessitats de l’illa és l’aeroport. Des de fora i com a simple usuari i observador de la quotidianitat, l’estat general de l’edifici o dels seus aparcaments, les millores que contínuament s’hi van aplicant o la bona imatge que trasllada el seu enjardinament, fan pensar que és una infraestructura pública estatal que es gestiona adequadament i que està planificada, dotada i preparada per anar assolint totes aquestes xifres de visitants que estiu rere estiu, només fan que enlairar-se.

A vegades em sembla que és com l’excepció enfront altres equipaments d’entrada i sortida a l’illa com els ports, amb terminals que no traslladen la mateixa bona imatge o quan penso, per exemple, en la carretera general que travessa l’illa i el seu etern procés de reforma des de fa vuit anys. Estem parlant d’infraestructures públiques que els ciutadans emprem, però que fan la sensació que res tenen a veure en com s’han pensat, gestionat o evolucionat. Estaria bé saber si forma part de la baralla política de sempre per gestionar les coses des d’aquí, des de Madrid o des de Palma o fruit d’un altre motiu.