Aquests darrers cinc anys, Menorca ha tingut l’oportunitat de gaudir de nits de poesia màgica i embruixada. És la Poetry Slam Menorca, en què hi participen els ‘slammers’ de l’Illa.

Ens referim a una competició de poesia escènica on hi tenen cabuda distintes formes d’interpretació i posada en escena, amb l’estil personal de cadascun dels participants. Rap, declamació, teatre, performance, improvisació... L’objectiu consisteix en transmetre emocions i expressar sentiments que commoguin i atrapin l’interès del públic amb versos de creació pròpia, durant tres minuts, sense instruments ni atrezzo; només amb la pròpia veu i el cos.

Ni mètrica, ni rima. Poesia en estat pur que impacta i ens interpel·la. Després, els assistents voten i decideixen quin és el millor espectacle i el millor ‘slammer’. Menorca, terra fèrtil per a la creació poètica i la ficció literària, ja ha donat noms propis a l’Slam: Mama Fiera, nom artístic de Sandra Lucenas, guanyadora del Campionat d’España a Saragossa el 2021, va ser la representant estatal al campionat europeu a Brussel·les, on va ser proclamada subcampiona. I el 2022 va ser la veu espanyola a la Copa del Món a París. Xavier Juaneda i Maria Alcázar també han demostrat el seu bon nivell a l’Slam espanyol.

Als cines Moix Negre de Ciutadella ha arrancat una nova edició del Poetry Slam menorquí. Xavier Juaneda va ser el millor puntuat, després d’una disputada segona ronda, tota vegada que hi hagué un sorprenent i emocionant empat a quatre amb Maken Massanet, Isabó i Iosune Arriarán. Expectació fins al darrer moment! L’actuació de Leonmanso, com a artista convidat, va aportar el contrapunt amb la veu i la música del cantautor menorquí.

L’art de l’Slam, que sorgeix els anys 80 als Estats Units per iniciativa del poeta Marc Smith, s’inspira en els combats de boxa. Torna la Poetry Slam Menorca, amb combats literaris on competeixen deu poetes per a guanyar-se el públic amb els seus versos i la seva personalitat magnètica.