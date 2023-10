Llig a «La Vanguardia», edició de paper que desgraciadament té els dies comptats a Menorca, que fins a 62 individus van entrar massivament a l’estació de metro de Vall d’Hebron per empastar de pintades quatre trens i els seus corresponents vagons. Malgrat que a algunes ciutats han augmentat les penes contra els atacs vandàlics dels grafiters no és fàcil acabar amb aquesta pràctica absurda d’embrutar parets, persianes, trens i el que es posi per davant. Fins i tot, els vàndals ataquen a vegades monuments de milers d’anys d’antiguitat com va passar el 2018 a la Naveta dels Tudons, o més recentment al Coliseu de Roma

És una pena visitar ciutats grans i petites i veure que els carrers de molts barris antics estan plens de pintades que són un atac pur i dur al patrimoni de tots. Noticias relacionadas ‘Tanus’ Más noticias relacionadas En la gran majoria de casos no es tracta en absolut del denominat art urbà sinó de gargots i signatures, per marcar territori com fan els cans amb les seves caques. Són en realitat, això, caques que degraden les ciutats i que no aporten res més que brutícia. Segurament la dèria de tacar i malmetre parets es cura amb l’edat, però és una pena veure carrers de tot el món empastifats per joves que no saben apreciar el valor del patrimoni urbà i de l’espai comú. Segurament el millor remei, encara que sigui car, és netejar els gargots perquè desafortunadament les pintades semblen ser altament contagioses.