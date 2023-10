Aquest cap de setmana, després de les representacions del ‘teatre de butxaca’, Ciutadella ha tornat a viure unes jornades culturals entorn de la creació literària pels escenaris amb el lliurament del Premi Born.

És un guardó que ha protagonitzat una trajectòria de 48 anys, amb prestigi ben reexit i consolidat, gràcies a la feina i l’esforç que durant mesos assumeix el Cercle Artístic. La dotació econòmica, que puja a 14.000 euros, ha assolit enguany la participació rècord de 248 textos inèdits. Ha estat escollida com a obra guanyadora «Y que nunca he llorado», del dramaturg madrileny Miguel Ángel González González.

En la seva intervenció, després de recollir de l’estatueta que l’incorpora a la relació dels guardonats amb el Premi de Teatre de Ciutadella -perquè aquest és el nom que dona sentit i arrel al Premi Born-, es va ficar el públic a la butxaca quan va agrair que «ens donin la possibilitat d’escriure històries».

Aquesta és, precisament, la trama del text guanyador del Premi Born 2023, que reflexiona sobre les dificultats de l’escriptor en enfrontar-se al full en blanc. Un síndrome que es somatitza en malestar, bloqueig, i fins i tot en patiment, durant el procés de creació literària.

Quan els miralls de la ficció i la realitat confonen l’escriptor que viu altres móns, altres vides i s’endinsa en l’univers inabastable de la imaginació. No puc valorar «Y que nunca he llorado», perquè el criteri del Cercle Artístic consisteix en el fet que «per fer-ne la lectura per a un article és una condició imprescindible que l’obra guanyadora sigui publicada, per ètica i seguretat del mateix premi».

Caldrà esperar, idò, l’agost de 2024. Mentrestant, vam assistir a l’estrena de l’obra guardonada amb el Premi Born 2023, «El gos», de Lluïsa Cunillé. Dissortadament, no va respondre a l’expectació suscitada. Ni la trama ni el muntatge. Un llarg diàleg entre dos actors que no va transmetre autenticitat.