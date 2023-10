A mesura que els problemes de les nostres societats s'acumulen és més normal l'aparició de persones cultes que defensen que el progrés és un error i que el millor hauria estat que la humanitat no hagués sortit del seu estat de caçadors-recol·lectors. Dins d'aquest moviment que qüestiona l'economia de mercat, la tecnologia i la globalització se senten veus que fins i tot reivindiquen l'animisme primitiu en detriment de les concepcions científiques.

Historiadors de moda com Yuval Noah Harari sostenen que els primitius no només vivien millor, sinó que eren més intel·ligents que nosaltres. No sé com li hauria anat a la humanitat si no hagués optat per les revolucions neolítica i industrial, però el que sí sembla cert és que la majoria de nosaltres no existiríem perquè les societats caçadores tenen una capacitat molt inferior de creixement demogràfic.

Davant aquesta ona de primitivisme m'ha sorprès que un jove professor de Filosofia, William MacAskill, defensi en «Lo que le debemos al futuro», llibre de recent aparició, una proposta a llarg termini obertament natalista.

«Un error que a vegades comet la gent -diu MacAskill- és el d'exagerar els efectes negatius de tenir fills, sense pensar en els beneficis, tant per a ells com per al món. Encara que la nostra descendència generarà emissions de carboni, també farà un munt de coses bones, com contribuir a la societat mitjançant la innovació i el foment del canvi polític».

Ja ho deia la meva àvia: com més serem més riurem.