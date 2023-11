El PSOE, después de una larga enfermedad, falleció el sábado día 28 de octubre durante la misa lanar en la que su rebaño se puso a balar con entusiasmo desatado al anunciarles su lobo estepario una nueva posibilidad de ración extra de pienso económico para los próximos cuatro años. «En nombre de España», dijo. Incluso. La forma de aplaudir fue la acostumbrada: la mano izquierda choca contra el muslo tapado por el bolsillo produciendo un sonido opaco pero sonoro mientras la derecha se extiende con la palma de la mano hacia arriba en posición petitoria. Es como normalmente aplauden todos los políticos profesionales. La forma con la que se pide limosna.

Sí, el entusiasmo se desató cuando se anunció un Ibuprofeno ideológico maravilloso que todo lo cura: la amnistía, esa pócima que ajusticia a la justicia española. Lo que era rechazado con ahínco hace unas semanas, ahora es defendido, con superior ahínco aún, por exactamente los mismos que antes lo rechazaban. Milagrosa reconversión basada en una falacia: la amnistía, esa forma de corrupción constitucional solo rehabilitará a los delincuentes convictos y legitimará el procés, pero no anulará las ansias del independentismo sino que contrariamente les posibilitará el «ho tornarem a fer». Solo los pijoprogres miopes habituales de Barraquer no lo ven.

La mentira y el camuflaje brillan como nunca en España. Camuflar el significado de los términos está de moda. Antes («temps eren temps») existían los mentirosos y si uno mentía constantemente, era un mentiroso patológico pero ahora la mentira se ha rehabilitado, se ha ennoblecido, y se ha transformado en un simple cambio de opinión. Ya no hay pues mentirosos sino solo gentes que cambian de opinión. El engaño ha dejado de existir y solo existe el barniz declarativo a conveniencia del momento. Un descubrimiento brillante.

Vivimos días de infamia e ignominia, días en los que se promocionan y defienden los privilegios, las desigualdades y la impunidad. Días en los que el PSOE ha elevado a simples delincuentes a la categoría de héroes de la resistencia butifarra al confundir adrede convivencia con la conveniencia personal de un personaje histriónico.

Las escenas recientes han sido políticamente pornográficas: el mismo día del cumpleaños de la ‘niña a mujer’ el sanchismo la felicitó filtrando la foto del PSOE arrodillado ante un Puigdemont a resguardo de la foto de un cubo de basura estampado el día de la infamia. Fue ese mismo día en que durante el discurso ante la familia real Sánchez prometía lealtad a la monarquía pero justo al tiempo se arremolinaba con todos los enemigos de esa monarquía española. Blanco y negro a la vez. ¡Y aquellas lamentables imágenes de Sánchez y Armengol destornillándose de risa cuando el besamanos de la Infanta y los Reyes! (¡Mira, esos dando la mano sin saber que en cuatro días les vamos a joder bien jodidos...). Sí, todos los que apoyan a Sánchez quieren derribar la monarquía a la que ficticiamente el sanchismo dice apoyar al 100 por cien. Todos. Hipocresía al cubo.

Tras la publicación de las fotos de los nuevos amantes Cendrán/Puigdemont y Bolaños/Junqueras ya no hay vuelta atrás para el PSOE. Ya es «too late, baby, now it’s too late» (Carole King). Si sigue adelante favoreciendo a los delincuentes más de la mitad de España le maldecirá por los siglos de los siglos y si convoca elecciones las perderá. Ya no tiene poder autonómico y si pierde el Gobierno será la ruina para todos sus paniaguados que le abandonarán en desbandada. El PSOE se lo habrá buscado por no haberle sabido parar los pies a tiempo. Haber pactado y sucumbido ante el nacionalismo, ellos un ex partido internacionalista, habrá sido su final.

A Sánchez solo le quedaba una oportunidad: levantarse un día de esos, tomarse un carajillo mañanero y decir a su partido: «se acabó lo que se daba chicos. A partir de ya volvemos a ser constitucionalistas patriotas y españoles. He hecho todo lo posible, incluso lo imposible, pero esos tíos son todos unos impresentables y no me queda otra que convocar elecciones. Se ríen de nosotros y nos humillan. Se acabaron las negociaciones y las cesiones, todo queda anulado». Pero ya es tarde.

Notas:

1- Sábado 4: Coincidimos en Sa Bodegueta, de Palma, con Xisco Cardona y señora. Nos explica su versión de su salida de Vox Balears. En la reunión de afiliados de Mahón de hace unos días la presidente del partido en Balears Patricia de las Heras reconoció públicamente que habían sido ellos quienes desobedecieron las directrices de Madrid y que Cardona fue el único que las siguió. Fulgencio Coll podría trabajar para el regreso del diputado menorquín al partido.

2- La plurinacionalidad se disfraza de integración cultural pero solo es desigualdad legalizada.

3- La revista «Sa Roqueta» (1973), pagamento de la colonia británica en Menorca, cumple 50 años. Happy birthday!

4- Recogida de basuras: La presentación del nuevo martirio ecolo para los vecinos de una urbanización de Sant Climent tuvo soplo político. Se comenzó el relato en barceloní pero ante la cara de muchos asistentes tuvo que preguntarse si se entendía. El resultado fue un sonoro !No! con lo que tuvo que cambiarse al español. Pero la pantalla vomitaba los textos exclusivamente en barceloní por lo que las explicaciones no casaban con lo que se leía aportando más confusión que explicación. Yo me fui a los 6 minutos por vergüenza ajena. Si se sabe que muchos de los propietarios y residentes de estas zonas de la Isla son de habla española o extranjeros ¿por qué esa obsesión en no adaptarse a la realidad sino intentar construir una nueva? El Ayuntamiento de Mahón ya no está ahora bajo la bota de los ‘ara-maoístas’. Ya no hay excusas para el apartheid lingüístico.

5- ¿Escuela libre de totalitarismos localistas en Balears? A ver si será verdad.

6- Palma: Plaza Gomila ha rejuvenecido después de los cambios producidos por los proyectos del equipo de arquitectura GRAS del amigo Guillermo Reynés. Siguen, remozados, el Joe’s y el Bellver.

7- ¿Se convocarán manifestaciones en Menorca contra la impunidad para los delincuentes?